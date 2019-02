Streit um Wohnbau-Boom

Für wen bauen wir die ganzen Wohnungen? Mehr für Anleger oder für die heimische Bevölkerung. Während Bürgermeister, Architekten und die Abteilung Raumordnung fürchten, Innsbruck und Ballungszentren könnten vor allem zur Investition in Betongeld dienen, schwächt der Sprecher der Immobilienmakler in der Wirtschaftskammer, Arno Wimmer, ab.

Er nimmt zwar zur Kenntnis, dass geburtenschwache Jahrgänge nachkommen, sieht aber dennoch einen erhöhten Bedarf an Wohnungen, weil der Trend zu immer mehr Singlehaushalten gehe. Sorge bereitet Wimmer, die Verteilung der Wohnungen vor allem in Innsbruck. „Für den Mittelstand gibt es in der Stadt kein Angebot mehr. Die Leute ziehen aufs Land." Wenn nur hochpreisige und geförderte Wohnungen blieben, stimme die soziale Durchmischung in der Stadt nicht mehr. Dass Innsbruck ein Hotspot für Anleger ist, sieht auch Wimmer. „Inzwischen werden Wohnungen in 10er- oder 20er-Paketen von Investmentfonds gekauft." Ganz deutlich sei dies in Innsbruck beim PEMA-2-Turm zu erkennen. Die Stadt hat dort die Stadtbibliothek angesiedelt. „Jetzt geht es darum, dass die Stadt als Miteigentümer verhindert, dass die Wohnungen für Airbnb genutzt werden", sagt Wimmer. Den Bauboom am Land sieht der Experte differenzierter. „Dort gibt es kaum Anleger und es ist auch schwer, einen Mieter zu finden."

Liste-Fritz-Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider erkennt bei manchen Bürgermeistern einen „Bauwahnsinn". Neuen Wohnraum zu schaffen, der dann hauptsächlich von Investoren aufgekauft werde, dürfe nicht das Ziel sein. „Die Liste Fritz hat bereits im Jahr 2016 eine Bedarfserhebung und Bedarfsplanung im Landtag beantragt. ÖVP und Grüne haben diesen Antrag mit der Begründung ?haben wir alles schon, brauchen wir nicht' auf die lange Bank geschoben", klagt Haselwanter-Schneider.

Gegen 9000 neue Wohnungen in Innsbruck bis 2025 spricht sich FPÖ-Stadtparteiobmann Rudi Federspiel aus. „Dies wäre ein infrastruktureller Kollaps, denn weder das Verkehrsnetz, noch Einrichtungen wie Pflege- und Seniorenheime, Kindergärten und Schulen würden einen derartigen Anstieg der Bevölkerung verkraften. Federspiel fordert, eine Offensive zu starten, damit leerstehende Wohnungen wieder auf den Mietmarkt kämen. (aheu)