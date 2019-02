„Wir sind und bleiben eine Bürgerbewegung“

Telfs – Die Halbzeit der Gemeinderatsperiode naht: Für die Liste „Wir für Telfs“ (WFT) um BM Christian Härting war das gestern Anlass, Zwischenbilanz zu ziehen. Zugleich feiert der Verein heuer sein 10-jähriges Bestehen.

Als WFT 2009 gegründet wurde, „mit dem Ziel, den Lebensraum Telfs aktiv zu gestalten“, habe es im Ort „viel Unruhe und Streit“ gegeben, sagt Härting – gerade innerhalb des bürgerlichen Lagers. „Das wollten wir hinter uns lassen, das Polit-Hickhack sollte vor der Telfer Ortstafel enden.“

Seit 2016 ist WFT nun mit einer absoluten Mehrheit im Gemeinderat ausgestattet. Entsprechend selbstbewusst traten Härting und sein Team auch gestern auf. Härting verwies auf „Investitionen von über 10 Mio. Euro in den letzten drei Jahren“ und eine lange Liste von umgesetzten Maßnahmen: Neben der Eröffnung von Telfer Bad, Kletterzentrum und Kinderkompetenzzentrum erwähnte er etwa die Verordnung eines flächendeckenden 40ers im Ortsgebiet, die neue Tagespflege für Senioren am Hanffeldweg, die Erweiterung des zentralen Schreyer-Parkplatzes oder die (Wieder-)Einführung eines eigenen Kulturreferates. Die von der Gemeinde geforderte Aufstockung der Polizei-Planstellen in Telfs sei „zumindest mündlich zugesagt“.

Die nächsten Jahre dürften ähnlich arbeitsintensiv sein: Als zentrale Projekte nannte Härting etwa die Umsetzung des neuen Abfallwirtschaftszentrums oder die Park- &-Ride-Anlage mit 295 Pkw-Stellplätzen am Bahnhof Telfs-Pfaffenhofen – hier erfolgt am 1. März der lang erwartete Spatenstich. Apropos Verkehr: Der Bau eines großen Kreisverkehrs mit „Bypässen“ beim Sicherheitszentrum – um das dortige, stauanfällige „Nadelöhr“ zu beseitigen – soll Ende 2019 oder Anfang 2020 starten, es handelt sich um ein Landesprojekt. Im Ortszentrum laufen derweil die Planungen für den ersten Abschnitt der viel diskutierten Begegnungszone samt Neugestaltung des Eduard-Wallnöfer-Platzes. Die Umsetzung wird aus jetziger Sicht wohl erst nach der großen Fasnacht 2020 erfolgen. Weitere wichtige Vorhaben sind das aufwändige Hochwasserschutzprojekt Mösern/Pettnau, die Schaffung von mehr Raum für Bücherei und Spielothek und der weitere Ausbau der Kinderbetreuung.

Recht konkret sind auch schon die Pläne für ein Hotel im Ortszentrum von Telfs: Hier stehe man in guten Verhandlungen mit einem Tiroler Projektbetreiber, so Härting. Geplant wäre eine Art „Cityhotel“ mit drei Sternen – und zwar am alten Ganner-Areal westlich vom Schwimmbad. Telfs habe eine große Sportinfrastruktur und viel Eventtourismus, aber außerhalb von Buchen und Mösern Probleme, Gäste unterzubringen, sagt Härting. Er ist optimistisch, noch heuer zu einem Beschluss zu kommen.

Angesprochen auf das Verhältnis zur Telfer ÖVP, gibt sich Härting diplomatisch. Auch wenn er selbst ÖVP-Mitglied ist und WFT gleich mehrere Bündeobleute stellt, „ist und bleibt WFT eine Bürgerbewegung“ – der nicht nur Schwarze angehören. Er wolle auch 2022 wieder als WFT-Spitzenkandidat antreten. Die Kooperation mit der ÖVP auf Landesebene sei sehr gut, im Gemeinderat nur teilweise. „Was die Zukunft bringt, ist offen“, schließt er. (md)