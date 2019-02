Suche nach Standort für Betreuungseinrichtung geht weiter

Von Marco Witting

Innsbruck – Innsbrucks Bürgermeister Georg Willi (Grüne) weilte gestern in Wien. Doch ein Termin dort, jener mit der Austrian Real Estate (ARE), der Tochterfirma der Bundesimmobiliengesellschaft, fand nicht statt. Die ARE ist Eigentümer jenes Grundstückes westlich des Westbahnhofs, das die Stadt ins Auge gefasst hat, um dort temporär eine Betreuungseinrichtung für Alkoholkranke zu errichten. Wie man aus der Bundeshauptstadt hörte, war man dort aber „verschnupft“, dass das mögliche Projekt schon vorab medial bekannt wurde. Und sagte die Besprechung wohl schon am Dienstag ab.

Von derartigen Gründen für die Absage wusste Willi gestern nichts. Er erklärte, dass man sich um einen weiteren Termin bemühen werde und zeigte sich diesbezüglich zuversichtlich. Ob auf der Fläche aber überhaupt eine von der Caritas betreute Sozialeinrichtung in Containern entsteht, ist unterdessen fraglich. Schuld daran sind die Kosten für deren Einrichtung – auch weil dafür etwa ein Energieausweis nötig wäre. Deshalb begab man sich seitens der Stadt erneut auf die Suche. Und soll auch fündig geworden sein. Doch wo man dieser Tage eine Besichtigung machte, das wollte Willi vorerst nicht sagen. „Wir möchten zuerst hier mit den Anrainern sprechen.“

Denn was nach den jüngsten Diskussionen die Suche nach Plätzen für weitere Sozialeinrichtungen begleitet, ist die Sorge der jeweiligen Anrainer. Auch rund um den Westbahnhof gab es schon kritische Stimmen. Generell sagt Willi dazu: „Wir werden gerade im städtischen Raum schon eine gewisse Toleranz haben müssen, was Menschen, die anders sind oder eine andere Anschauung haben, betrifft.“ Stadt sei immer ein Raum, der nicht gänzlich „clean“ sein könne. Und: „Es geht bei den Sozialeinrichtungen auch um Menschen. Um Menschen, die krank sind.“

Die neuerliche Standortsuche heißt aber nicht, dass das Projekt am Westbahnhof endgültig ad acta gelegt wurde. Auch sonst könnte sich der Bürgermeister, erfolgreiche Gespräche mit dem Eigentümer vorausgesetzt, hier eine Nutzung durch die Stadt vorstellen. Wie immer diese auch aussehen mag, erklärte Willi gestern.