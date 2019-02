Nach umstrittenem Kuh-Urteil: „Lösungen statt Panik“ gefordert

Innsbruck – In ganz Österreich und über die Grenzen hinaus hat das am vergangenen Donnerstag bekannt gewordene Urteil des Innsbrucker Landesgerichts Aufmerksamkeit erregt. Demnach soll ein Stubaier Bauer nach einem tödlichen Zwischenfall mit einer Kuhherde im Pinnistal rund 180.000 Euro Schadenersatz plus 1550 Euro monatlich an Hinterbliebenenrente bezahlen.

In einer Aussendung meldete sich gestern Johannes Margreiter, Rechtsexperte der NEOS, diesbezüglich zu Wort. „Statt Panikmache braucht es echte Lösungen“, heißt es darin. „Aus diesem einen Urteil kann nicht gleich das Ende der Almwirtschaft abgeleitet werden. Viel wichtiger ist es, jetzt die richtigen Maßnahmen zu ergreifen“, glaubt Margreiter. Nun sieht er die Tourismusverbände (TVB) und Landeshauptmann Platter gefordert, damit diese gemeinsam mit der Landwirtschaftskammer ein Einvernehmen herstellen. Der EU-Kandidat der NEOS kann sich etwa vorstellen, dass die TVB mit ihren Beiträgen „die Bauern bei der touristischen Nutzung der Almen unterstützen“. (TT)