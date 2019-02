Kircher führt JVP, Liste Fritz lobt Südtirol

Der Wurm war schon im Vorfeld des am Freitag über die Bühne gegangenen außerordentlichen JVP-Landestags drinnen. Fühlte sich doch Dominik Berloffa von der JVP-Führung im Bestreben, gegen LA Sophia Kircher um die Führung der Jungen Volkspartei in den Ring zu steigen, geschnitten, die TT berichtete. Am Ende trat Kircher als einzige Kandidaten zur Wahl an – und wurde, wie es in der folgenden Presseaussendung wenig konkret hieß, mit „breiter Mehrheit“ zur Landesobfrau gewählt.

Lob kommt von der Liste Fritz für die Südtiroler Pläne zur Eindämmung der Verkehrsflut auf der Brenner­autobahn. Wie berichtet, will LH Arno Kompatscher (SVP) ein Dosiersystem in die Gänge bekommen, um kritische Verkehrsituationen bereits im Vorfeld zu entschärfen. Kompatscher will solche Dosierbremsen aber nicht – im Gegensatz zu Tirol – auf Lkw beschränkt wissen, sondern liebäugelt auch mit dem Gedanken, Pkw von diesem Filtersystem ebenso zu erfassen. „Bei den Südtiroler Plänen werden alle Fahrzeuge gleich behandelt – Lkw und Pkw. Das ist in Ordnung“, ruft Liste-Fritz-Parteichefin Andrea Haselwanter-Schneider nun auch Tirol auf, diesem Beispiel zu folgen: „Die Devise in Nordtirol lautet immer noch ,böser Lkw-Verkehr und guter Pkw-Verkehr‘ – vor allem im Tourismus.“ Gerade hier an alternativen An- und Abreisekonzepten zu arbeiten, wäre ein richtungsweisendes Zeichen für die Euregio. (TT, mami)