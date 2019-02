Versicherung bis Hunde-Verbot: Viele Fragen vor Kuh-Gipfel

Instanzenzug steht noch offen

Selten haben sich Tiroler Juristen so um ein Fremdurteil gerissen als um jenes zur tödlichen Kuhattacke. Rechtsanwälte, Landesbeamte, Versicherer und Kammerjuristen bemühen sich seither um Interpretation und Einschätzung der Erfolgsaussichten eines Rechtsmittels. Schon jetzt haben sich da in berufenen Juristenkreisen zwei Blöcke gebildet. Die einen sehen in den 104 Seiten ein sehr sauber aufbereitetes Urteil, das aufgrund Bezugnahme auf höchstgerichtliche Judikatur nur schwer zu knacken sein dürfte. Manche meinen sogar, dass das Oberlandesgericht eine ordentliche Revision an den Obersten Gerichtshof (OGH) verwehren könnte und so nur der noch steinigere Weg einer außerordentlichen Revision bestehen würde. So behandle das Urteil demnach einen reinen Einzelfall und sei die Causa letztlich keine Rechtsfrage von erheblicher Bedeutung. Beurteilt der OGH doch nur Berufungen, denen „zur Wahrung der Rechtseinheit, Rechtssicherheit oder Rechtsentwicklung erhebliche Bedeutung zukommt". Genau darin sieht wiederum der zweite Block einen vorprogrammierten Weg an den Obersten Gerichtshof. Widerspreche das erstinstanzliche Urteil doch zwei jüngsten OGH-Entscheidungen zu Mutterkühen und Warntafeln. Daher sei vom Höchstgericht aufgrund seiner Leitfunktion die bedeutsame Causa im Sinne der Rechtseinheit und -sicherheit jedenfalls abschließend zu lösen. (fell)