Neues Sportzentrum in Fließ: „Im März fahren die Bagger auf“

Von Matthias Reichle

Fließ – In den Mulden liegen noch letzte Schneereste, die Hänge sind aber schon aper – auf der Fließer Sonnseite klopft bereits der Frühling an. In der Gemeinde freut man sich heuer über jeden Sonnentag. Dort hat man sich ein dichtes Bauprogramm vorgenommen. Rund drei Millionen investiert die Kommune in den Ausbau eines neuen Sportzentrums. Der Fußballplatz übersiedelt von der Fließer Au zum Freischwimmbad und damit in Dorfnähe.

„Am 18. März werden die Bagger auffahren“, erklärt Bürgermeister Hans-Peter Bock. In dieser Woche hat man in der Gemeinde bereits die Angebote eröffnet, in der März-Sitzung werden dann die Aufträge vergeben. Viel mache man sich allerdings selber – dabei packen vor allem die Vereine mit an. „Sonst wäre es um drei Millionen nicht möglich“, betont der Dorfchef. Die Baustelle muss aber vor allem gut koordiniert werden. Eine Herausforderung wird das, weil man heuer den Betrieb im Freibad aufrechterhalten will. Die Modernisierung und Erweiterung des Beckens erfolgt dann erst ab Herbst, so Bock. Zunächst werden die drei Tennisanlagen fertig gestellt. In diesem Bereich haben die Arbeiten bereits im vergangenen Jahr begonnen. Die Plätze mit Redcourt-Belag sollen bereits ab April bespielbar sein.

Danach kommen die Sportplätze an die Reihe – ein großer Rasenplatz und ein kleinerer Kunstrasenplatz, der vor allem für die nahen Schulen gedacht ist. Die Fließer Fußballer werden heuer nur Auswärtsspiele absolvieren – ihre alte Spielstätte in der Au wird zum Gewerbegebiet. „Es ist alles verkauft“, so Bock.

Auch ein kleines Boulderangebot wird es beim neuen Sportzentrum geben, sowie Lagerräume für verschiedene Fließer Vereine und die Möglichkeit, dort die Viehausstellungen abzuhalten. Wunsch wäre natürlich, noch im Juni 2020 fertig zu werden. Ob das zu schaffen ist, ist fraglich, so Bock. Es warte viel Arbeit.