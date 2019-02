Letztes Update am Mi, 27.02.2019 11:18

Nach Kuh-Urteil: Kurz kündigt gesetzliche Nachschärfungen an

Während in Tirol am Runden Tisch über konkrete Maßnahmen nach dem Urteil zur tödlichen Kuh-Attacke diskutiert wird, äußert sich auch der Kanzler erstmals zu möglichen Konsequenzen in der Gesetzgebung.