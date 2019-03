Debatte um Bauansuchen in Sölden

Von Thomas Parth

Sölden – Um einer Darstellung entgegenzutreten, im Bauamt der Gemeinde Sölden könnten Bauansuchen verschleppt werden, stellte sich BM Ernst Schöpf in der jüngsten Gemeinderatssitzung vor sein Team. Aufgekommen waren derartige Gedankenspiele zuletzt in der Sitzung vor Weihnachten, die eine weitere, informelle Sitzung des Bauausschusses im Jänner nötig machte. Nun hat BM Schöpf seine hausinterne Recherche abgeschlossen und belegte anhand zweier Beispiele, dass die Bauwerber selbst mitschuldig an Verzögerungen seien. So habe es lange gedauert, bis Pläne nachgereicht wurden.

„Die Anschuldigung ging an den Bauausschuss, wir würden die Dinge verschleppen“, so GR Markus Pirpamer, selbst Mitglied im Bau- und Raumordnungsausschuss, der dem politischen Mitbewerber zugesteht: „Das war elegant vorbereitet.“ Als Kritiker und Bauwerber, welcher von einer Verzögerung betroffen sei, trat GR Thomas Grüner in Erscheinung. Sein Fall wurde nun ebenfalls öffentlich. „Wo ist dann der Antrag zwei Monate gelegen?“, wollte Bauausschuss-Obmann Walter Kuprian wissen. „Bei mir daheim“, resümiert der angesprochene Grüner. Da liege die Schuld aber nicht beim Bauausschuss, weist Kuprian Verschleppungen durch sein Ressort zurück.

Auf Anfrage der TT beteuert Thomas Grüner, dass ihm über 30 Ansuchen bekannt gewesen seien, wo Bauwerber über ein halbes Jahr auf Antwort aus dem Bauausschuss gewartet hätten: „Der Bauausschuss darf Bauwerbern Erkenntnisse aus Stellungnahmen nicht vorenthalten.“

Walter Kuprian listet Eingänge, Sitzungen und Beschlüsse des Bauausschusses akribisch auf: „Wenn wir im Ausschuss einer Flächenwidmung zustimmen, muss das Bauamt die nötigen Stellungnahmen einholen.“ Erst nach dem Einlangen der Stellungnahmen und nach einer Freigabe durch das Bauamt könne der Raumplaner und letztlich der Bauausschuss tätig werden.