Wohnprojekte beschäftigen den Gemeinderat in Westendorf

Von Harald Angerer

Westendorf – In der Gemeinde Westendorf soll nicht nur das Einheimischen-Wohnprojekt Lindacker mit Reihenhäusern umgesetzt werden, die TT berichtete, in Zukunft sollen auch leistbare Wohnungen entstehen. Dazu wurde bereits in der Dezembersitzung des Westendorfer Gemeinderats ein Bebauungsplan für das so genannte Schedererfeld erlassen. Neben einigen Einfamilienhäusern soll hier auch ein Wohnprojekt eines Wohnbauträgers für Soziales Wohnen gebaut werden. Zum Bebauungsplan gab es aber von den Anrainern Stellungnahmen, etwa wegen der Höhenentwicklung der möglichen Gebäude.

Dieser Stellungnahme wurde von Seiten der Raumplanerin Recht gegeben und die mögliche maximale Höhe um drei Meter gesenkt. Eine weitere Stellungnahme kritisierte, dass die mögliche Baumassendichte auf den Bauflächen zu hoch sei, dem wurde nicht stattgegeben. Somit wurde der Erlassungsbeschluss einstimmig abgesegnet.

Eine Nachfrage gab es im Gemeinderat auch wegen der Zukunft des so genannten Fleidingerhofs. Hier kursieren schon seit Monaten im Internet Anzeigen, welche Appartements zum Kauf anbieten. Derzeit ist dort aber noch ein touristischer Betrieb. „Das Projekt geht nun in die Widmung“, informiert Bürgermeisterin Annemarie Plieseis. Wie schon bei anderen Vorhaben in Westendorf wird auch hier wieder befürchtet, dass illegale Wohnsitze entstehen könnten.