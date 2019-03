,,Auf zwei Hochzeiten gleichzeitig“: Gerechtes Innsbruck kritisiert Grün-GR

Innsbruck – Die Liste „Gerechtes Innsbruck“ (GI) bringt eine Beschwerde bei der Gemeindeaufsicht ein: Grün-GR Dejan Lukovic, so der Vorwurf, sei seit 2016 „Ersatzgemeinderat“ in Landeck und habe diese Funktion „bis heute nicht zurückgelegt“, behauptet GR Gerald Depaoli. Es sei die Frage, „ob es möglich sein kann, auf zwei Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen“.

„Für mich hat sich die Sache in Landeck damit erledigt, dass ich meinen Hauptwohnsitz vor rund eineinhalb Jahren nach Innsbruck verlegt habe“, erklärt Lukovic auf TT-Anfrage. „Schließlich ist man automatisch nur dort aktiv und passiv wahlberechtigt, wo man seinen Hauptwohnsitz gemeldet hat.“ Er sei in Landeck nur auf der Wahlliste gestanden, aber nie als Ersatzgemeinderat angelobt worden, habe nie an einer Sitzung teilgenommen, auch nicht in Ausschüssen, und kein Sitzungsgeld kassiert, stellt Lukovic klar. „Ich habe es nun aber auch formal bei der Stadtgemeinde Landeck gemeldet, mit der Bitte, dass sie mich von der Liste nehmen sollen.“

Dass Lukovic in Landeck nie angelobt wurde, gesteht auch Depaoli ein. Dennoch sei die Sache „nicht ganz astrein“. Schließlich könne Lukovic „in jeder Sitzung angelobt werden“, falls es Ausfälle gebe und er nachrücke.

„Es wäre zumindest zweckmäßig, so etwas aktiv zu melden“, meint Christine Salcher von der Gemeindeabteilung des Landes (die den Einzelfall nicht kennt). Da dies nun aber offenbar ohnehin erfolgt sei, dürfte die Sache „damit in Ordnung sein“.

Als Hintergrund von Depaolis Angriff sieht Lukovic u. a. die jüngste Innsbrucker Gemeinderatssitzung, wo es zu verbalen Konflikten mit Depaoli und anderen Mandataren gekommen war. (md)