Krankenhaus Zams: „Besucher haben sich Parkplatz oft erschwindelt“

Von Helmut Wenzel

Zams – „Meine Mama ist gehbehindert. Darf ich oben beim Eingang ein paar Minuten parken?“ – Wie die Parkwächter jedoch wenig später feststellen konnten, war niemand gehbehindert. Nur der Parkplatz direkt vor dem Spital war längere Zeit besetzt.

Andere legen den Parkauf­sehern einen Behinderten-Parkausweis vor, um sich freie Fahrt und zudem unbegrenzte Parkzeit zu verschaffen. Derartige Beispiele, wie sich Besucher einen Gratis-Parkplatz erschwindeln, sind dem Krankenhaus-Geschäftsführer Bernhard Guggenbichler sattsam bekannt. „Es ist auch zu ordinären Beschimpfungen gekommen, wenn unsere Überwachungsorgane einen Besucher abweisen mussten“, schilderte er am Dienstag.

In der Tiefgarage gibt es 140 Stellplätze. Zu Stoßzeiten ist die Garage jedoch voll ausgelastet. - Wenzel

Weil die Disziplin der Autofahrer bzw. Begleitpersonen von Patienten rund um das Spital zu wünschen übrig ließ, weil Behinderten-ausweise missbräuchlich verwendet wurden und weil auch die Feuerwehrzone wiederholt „verparkt“ war, sah der Geschäftsführer akuten Handlungsbedarf. In Absprache mit der Gemeinde Zams wurde ein Maßnahmenpaket geschnürt, der Gemeinderat hat es kürzlich beschlossen: Grundsätzlich gilt ein Fahrverbot für die direkte Zufahrt. Besucher müssen ihren Pkw in der Tiefgarage abstellen oder sich einen anderen Platz in der Umgebung suchen. Vom Fahrverbot bzw. Parkverbot vor dem Spital ausgenommen sind Rettungsautos, Krankentransporte, Taxis und Lieferanten. Private Pkw-Lenker, die gehbehinderte Personen bringen oder abholen, dürfen beim Haupteingang zehn Minuten halten. „Das Paket wird in Form einer Verordnung der BH Landeck umgesetzt“, sagt Bürgermeister Siggi Geiger. Wenn jemand das Zehn-Minuten-Limit nicht schafft und 15 Minuten benötigt, „dann wird es sicher keine Sanktionen geben“, schränkt Guggenbichler ein.

Übrigens gibt es in der Tiefgarage acht Behindertenparkplätze, die kostenlos benützt werden können. Die roten Chips werden beim Portier zur freien Ausfahrt entwertet. In der Garage sind die ersten 15 Parkminuten gratis, danach kostet jede halbe Stunde 70 Cent.