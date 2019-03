Lkw-Transit im Minus, Kontrolle für Pflege

Noch ist es zu früh, um daraus einen allgemeinen Trend abzuleiten, dennoch sind die jüngsten Transitzahlen auf der Brennerautobahn ein kleiner Lichtblick. Laut den offiziellen Zählungen der Asfinag an der Hauptmautstelle in Schönberg ging der transitierende Schwerverkehr in den ersten zwei Monaten im Vergleich zum Vorjahr um 0,77 Prozent zurück. Das sind knapp über 3000 Schwer-Lkw weniger, die auf der Transitroute verkehrten. Wurde im Jänner noch ein Minus von 1,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat verzeichnet, so gab es im Februar ein schwaches Plus von 0,24 Prozent. Zwischen 1. Jänner und 28. Februar passierten 399.020 Lkw der Mautkategorie 4 die Asfinag-Hauptmautstelle.

Anlässlich der vom Land angekündigten Verbesserungen bei der Heimkontrolle, die TT berichtet­e, fordern SP-Klubobfrau Elisabeth Blanik und LA Claudi­a Hagsteiner einheitliche und verbindliche Mindeststandards im Pflege­bereich. Diese seien bundesweit über das Pflegefondsgesetz oder über eine 15a-Vereinbarung zu regeln. Darüber hinaus müssten aber auch die Kontrollen durch verschiedene Stellen akkordiert sein. (mami, pn)