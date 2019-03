Bruckhäusler gehen gegen Deponie in Wörgl auf die Barrikaden

Von Wolfgang Otter

Wörgl – Alles erinnert an frühere Zeiten, als sich ein ganzer Stadtteil von Wörgl gegen die Errichtung einer Mülldeponie am Riederberg in Wörgl Boden (Bruckhäusl) wehrte. Alle Bedenken wurden damals weggewischt, das Ende der Geschichte hat seitenweise die Zeitungen gefüllt: eine extreme Geruchsbelastung für Hunderte Anrainer, Demonstrationen und letztlich eine millionenteure Nachsorge – die heute noch durchgeführt werden muss.

„Es scheint, dass man alles, was man nicht haben will, zu uns schickt“, meint der Wörgler Biobauer Joachim Astl zur neuesten Entwicklung in Wörgl Boden. Das Land hat eine Bodenaushubdeponie in unmittelbarer Nähe der riesengroßen Abfallgrube in einer Schottergrube genehmigt (die TT berichtete im Vorfeld über das Ansuchen) und damit den Kampfgeist im Ortsteil wiedererweckt. Über alle Bedenken der Anrainer und der Stadt hinweg. Der Bescheid treibt Thomas Gasteiger, Obmann der Gruppe LA21 Bruckhäusl aktiv, die Zornesröte ins Gesicht. Auch Arno Kecht findet keine guten Worte dafür.

Die Behörde genehmigt der Firma Strabag auf einer Fläche von 5,5 Hektar die Errichtung und den Betrieb der Bodenaushubdeponie Pinnersdorf mit einer Gesamtkubatur von 1.020.000 Kubikmetern, davon 310.000 Kubikmeter Recycling-Baustoffe und 700.000 Kubikmeter Bodenaushubmaterial für 20 Jahre.

Was die Bruckhäusler u. a. auf die Barrikaden treibt, ist die Tatsache, dass in dem zu deponierenden Material dreimal höhere Werte für Ammonium, Nitrit, Nitrat und Phosphat enthalten sein dürfen als sonst. „In diesem Bereich gibt es mehrere Quellen, die unserer Meinung nach dadurch gefährdet werden könnten“, sagen Gasteiger und Kecht. Außerdem wird der Deponiekörper eine Höhe von bis zu 55 Metern erreichen. Auch darin sehen die Anrainer eine große Gefahr, „in diesem Bereich gehen immer wieder schwere Unwetter nieder, was ist, wenn da das Material weggeschwemmt wird?“, befürchtet Gasteiger.

Ein weiterer Punkt ist der Verkehr. „Es dürfen bis zu zehn Lkw in der Stunde zu- und abfahren, und das zehn Stunden lang“, erklärt Gasteiger weiter. Die Firma habe zwar erklärt, dass die Maximalbelastung nur an zwei bis vier Tagen im Monat auftreten werde, da es im Bescheid aber keine Beschränkung gebe, brauche sich die Strabag auch nicht daran halten. Astl, Gasteiger und Kecht erinnern in diesem Zusammenhang auch an den Sicherheitsaspekt in diesem Kreuzungsbereich mit der Umfahrungsstraße der B178 und der Gemeindestraße, „wo auch viele Busse unterwegs sind“. Außerdem fordern sie eine Luft- und Lärmmessung an dieser Stelle. Ärgerlich ist für sie nämlich auch, dass für die Luft-Referenzwerte im Genehmigungsverfahren jene von der fünf Kilometer entfernten Messstelle in der Stelzhamerstraße genommen worden sind. Fazit aus dem ganzen Verfahren: „Alle Bedenken von uns und der Stadt wurden bei der Verhandlung einfach weggewischt. Wir fordern von der Stadt einen Einspruch gegen den Bescheid.“ Viel Zeit bleibt dafür aber nicht mehr: Am 15. März endet die Einspruchsfrist. Wobei die Deponiegegner befürchten, dass die Stadt nicht mehr tätig wird, weil diese eine Abmachung für das Ablagern von Material mit der Firma habe.

„Stimmt nicht, das haben wir nicht“, sagt mit dieser Aussage konfrontiert Bürgermeisterin Hedi Wechner. Sie selbst sei „komplett schmerzbefreit in dieser Frage. Wenn der Ortsausschuss will, wird die Stadt Einspruch einlegen“, so Wechner. Nur befürchtet sie, dass es wenig bringen werde. „Es ist eher ein politischer Akt“, fügt sie an. Derzeit habe sie aber noch keine Rückmeldung aus dem Ortsausschuss. Dessen Obmann Georg Breitenlechner erinnert an die Verschwiegenheitspflicht, daher will er nicht sagen, ob man die Berufung will oder nicht.

Bürgermeisterin Wechner erklärt, dass man in einer siebenstündigen Verhandlung alles versucht habe, was möglich war. Bei einem Punkt sei die Firma hart geblieben. Die Anrainer haben verlangt, dass die Strabag eine „verschuldungsunabhängige Versicherun­g“ abschließe. Bei einem Naturereignis hätten dann die Betroffenen automatisch eine Entschädigung bekommen. Dies sei sehr schwierig, wie Wechner einräumt. Gasteiger wiederum erinnert daran, dass in anderen Fällen die Betroffenen auf ihrem Schaden sitzen geblieben sind.

Bei der Strabag war gestern für eine Stellungnahme niemand erreichbar. Aber bereits im Vorfeld hat man seitens der Direktion die Notwendigkeit der Deponie unterstrichen und betont, man fülle auf, „was früher abgebaut wurde“. Außerdem fahre man nicht aus Jux und Tollerei, sondern transportiere, was der Markt und die Region brauchen.