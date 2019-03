NEOS-Chef Oberhofer steht vor seiner Wiederwahl

Vor rund einem Jahr erstmals in den Landtag eingezogen, stehen bei den NEOS am kommenden Wochenende erneut Wahlen auf dem Programm. Der jetzige Urnengang ist aber nur ein parteiinterner. Geht es doch um die Wiederwahl von NEOS-Landes­chef Dominik Oberhofer. Selbiger bestätigte gestern gegenüber der TT, dass er der einzige Kandidat um den Posten des – auf drei Jahre bestellten – Landessprechers sei. Auch das NEOS-Landesteam wird am Sonntag in Innsbruck neu gewählt.

Fixiert hat das Land indes jene Kommission, welche die Geschichte des „Neuen Landhauses“ im Nationalsozialismus historisch aufarbeiten soll. Deren personelle Zusammensetzung wurde jetzt beschlossen. Ihr steht mit Manfred Grieger ein Historiker der Georg-August-Universität in Göttingen vor. LH Günther Platter und LR Johannes Tratter (beide VP) betonten, dass mit diesem Gremium eine Aufarbeitung in der notwendigen Sensibilität und Objektivität gegeben sei. (mami, TT)