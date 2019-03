Präsentation in Kitzbühel: Grüne starten Kampagne gegen Plastik

Von Harald Angerer

Kitzbühel – „Pfiat di Plastik“ ist das Motto der Tiroler Grünen im heurigen Frühjahr. Im Rahmen einer Pressekonferenz haben Landessprecherin Barbara Schramm-Skoficz und Bezirkssprecher Helmut Deutinger die Schwerpunkte der Kampagne in Kitzbühel präsentiert. „Es geht uns darum, bei den Konsumenten Bewusstsein zu schaffen“, sagt Schramm-Skoficz. Dazu seien landesweit verschiedenste Aktionen geplant, so auch im Bezirk Kitzbühel. Es sollen in den Gemeinden des Bezirks Anträge eingebracht werden. So sollen die Orte ein Nachhaltigkeitsmanagement starten und klar auf „Green Events“ setzen. Die Gemeinden sollten in Zukunft als Vorbild bei der Vermeidung von Plastik in Erscheinung treten.

„Auch haben wir ein paar Aktionen geplant, wie zum Beispiel beim ersten St. Johanner Wochenmarkt“, schildert Deutinger. Hier würden die Grünen Baumwolltaschen verteilen und die Menschen über den Plastikmüll aufklären. „Wir können aber nicht überall sein, weil wir beschränkte Ressourcen haben. Aber falls uns Interessierte kontaktieren, kommen wir auch in andere Gemeinden“, sagt Deutinger. Man werde sich hier vor allem auf Schwerpunktaktionen fokussieren.

Auch in Kitzbühel werde man sich diesbezüglich einbringen, sagt Kitzbühels Grünen-Gemeinderat Georg Hechl. „Wir haben gerade erst beschlossen, dass die Stadt Mehrwegbecher ankauft, welche die Vereine dann ausleihen können. Damit wollen wir vor allem bei Sportveranstaltungen die Wegwerfbecher verdrängen“, sagt Hechl. Im Bezirk Kitzbühel sei auch der Tourismus ein großes Thema. „Hier lässt sich viel vermeiden, wie zum Beispiel die Trinkhalme“, sagt Deutinger. Auch hier ist ein Umdenken notwendig.