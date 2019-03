Tirol investiert Rekordsumme von 76 Mio. Euro in Schutz vor Naturgefahren

Von Marco Witting

Innsbruck – Mit einem Wisch war alles weg. Ende Oktober fegte das Sturmtief Vaia mit Böen von mehr als 200 km/h über Osttirol hinweg. Der Schaden, der dabei entstanden ist, er wird die Forstarbeiter in der Region noch mindestens bis 2020 beschäftigen. 2000 Hektar waren vom Sturm betroffen. Die Folge: 500.000 Kubikmeter Schadholz. Der Sturm ist nur eines von zahlreichen Naturereignissen, die in den vergangenen Monaten enorme Schäden angerichtet haben. Und trotzdem, oder vielleicht auch gerade deshalb, zogen die Verantwortlichen von Land Tirol, Forstdirektion, Wildbach- und Lawinenverbauung und Wasserwirtschaft gestern zufrieden Bilanz. Denn bei all den Wetterkapriolen: Es waren keine Todesopfer zu beklagen und auch im Siedlungsraum waren die Schäden sehr gering.

Damit das so bleibt, wird 2019 die Rekordsumme von 76 Millionen Euro für den Schutz vor Naturgefahren investiert. Geld, das von EU, Bund, Land und privaten Interessenten aufgebracht wird. Geld, das in den Schutz vor Wildbächen (27,8 Millionen) und Tal- und Hauptgewässern (21,2 Millionen) geht. In den Schutzwald werden 18 Millionen Euro investiert, um 5,7 Millionen werden Lawinenverbauungen gebaut oder modernisiert. Der Schutz vor Steinschlag verschlingt zudem noch einmal 3,9 Millionen Euro.

Das sind die nackten Zahlen. Hinter denen sich viele größere und kleinere Projekte verbergen. „Wir haben ein sehr hohes Niveau. Aber einen 100-prozentigen Schutz wird es nie geben“, wiederholt LHStv. Josef Geisler schon fast mantraartig und zeigt sich mit der Zusammenarbeit der unterschiedlichen Abteilungen hochzufrieden. Die Schneesituation im Jänner habe gezeigt, dass man auch schwierige Situationen gut meistern könne – auch dank der Einsatzorganisationen. Profitieren werde Tirol von dem von Ministerin Elisabeth Köstinger aufgelegten Sonderprogramm Lawinenschutz, das mit zusätzlich 45 Millionen Euro für vier Jahre dotiert ist. „Wir haben die Projekte, und wir werden auch die erforderlichen Landesmittel zur Kofinanzierung bereitstellen“, erklärt Geisler.

Doch was lernt man aus den jüngsten Schadensereignissen für die Zukunft? Etwa, dass die Prognosen für das Hochwasser an der Drau in Osttirol sehr genau waren. „Große Ereignisse mit einem großen Einzugsgebiet können wir sehr gut vorhersagen. Das zeigen auch die Gefahrenzonenpläne.“ Bei kleinräumigen Starkregen oder Gewittern sei man von solchen Prognosen weit entfernt. Gebhard Walter, Chef der Wildbach- und Lawinenverbauung, zieht aus den vergangenen Wochen seine Schlüsse. „Unsere Bauten sind richtig dimensioniert. Sie haben auch alle gehalten. Wir hatten keine Abbrüche aus den Verbauungen heraus.“ Dass es durch eine Klimaerwärmung keine starken Winter mehr gebe, dieses Thema sei nach heuer wohl auch erledigt, sagt Walter. Klar sei aber auch: „Die Wetterextreme werden mehr.“

Dann ist da noch der Hochwasserschutz im Unterinntal. An dem auch im kommenden Jahr intensiv gearbeitet werde. Markus Federspiel, Vorstand der Abteilung Wasserwirtschaft des Landes Tirol, unterstrich einmal mehr die Position des Landes und die Expertenmeinung, dass kleinräumige Verbauungen in den Tälern eben nur kleinräumig helfen.

Zurück nach Osttirol. Zurück zum Schadholz. „Wir haben dank der Wetterlage bisher schon 20 Prozent der Schäden aufgearbeitet. Aber wir müssen hier aufs Tempo drücken, sonst droht uns der Borkenkäfer. Und der wird kommen“, sagt Landesforstdirektor Josef Fuchs. Am stärksten betroffen ist in Osttirol das Kalser Tal, wo auch der Schutzwald schwer in Mitleidenschaft gezogen wurde. Hier müssen technische Verbauungen helfen. Was fehlt, ist ein für die Aufarbeitung entsprechend ausgebildetes Personal. Nach dem schneereichen Winter müssen auch in Nordtirol rund 100.000 Festmeter Schadholz aus dem Wald geholt werden. Und auch hier drängt die Zeit.