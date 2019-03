Verwirrung um die Deutschförderklassen

Von Michaela S. Paulmichl und Sabine Strobl

Innsbruck – In Tirol lohnt sich ein zweiter Blick auf die Statistik. Diese Woche präsentierte das Bildungsministerium eine erste Bilanz der neuen Förderklassen: Rund 1500 Schüler – 16 Prozent der 9800 Kinder, die das Schuljahr 2018/19 in einer Deutschförderklasse starteten – verließen diese nach dem ersten Semester. In Wien waren es 15, in Tirol 3 Prozent. Gründe für den Abgang wurden nicht erfasst.

Laut Bildungsminister Heinz Faßmann ist es noch zu früh, die Wirksamkeit der Deutschförderklassen zu bewerten. Zu den unterschiedlichen Ergebnissen hieß es auf Nachfrage im Ministerium, dass das Modell noch Zeit brauche. Hinter den variierenden Ergebnissen dürfte die Verwaltungspraxis stehen.

Anders als es die von Wien herausgegebenen Zahlen vermitteln, will man in Tirol im Bundesvergleich jedenfalls nicht Schlusslicht sein: „Von 310 Schülern, die im Herbst in eine Deutschförderklasse gingen, wechselten 31 in eine Regelklasse, das sind rund zehn Prozent“, verkündet Bildungslandesrätin Beate Palfrader. Eine höhere Zahl sei unrealistisch: „Kinder, die die deutsche Umgangssprache nicht beherrschen, können nicht schon nach einem halben Jahr in die Regelklasse wechseln.“ Erst müsse sichergestellt sein, dass sie dem Regelunterricht folgen können, die Entscheidung liegt bei den Direktoren. Seriöse Vergleiche seien erst möglich, wenn der für April erwartete standardisierte Deutschüberprüfungstest zur Verfügung steht. Im Herbst ist der einheitliche Lehrplan, der den Schulen bereits zur Verfügung steht, dann auch verpflichtend.

In Tirol gibt es 21 Sprachförderklassen, 17 an Volksschulen, zwei an NMS, eine an einem Poly und eine an einer AHS. Werner Mayr, Bildungsdirektion Tirol, kann sich die unterschiedlichen Angaben nicht erklären und tippt auf ein „Softwareproblem“ bei der Weitermeldung der Daten. Allerdings bezieht sich die österreichweite Statistik nur auf Sprachlernklassen an Pflichtschulen.

An der Volksschule Neuarzl haben 72 Prozent der Kinder einen Migrationshintergrund. „Wir sind ein großes Zuzugsgebiet und beschäftigen uns schon seit Jahren mit dieser Thematik“, sagt Direktorin Erika Bucher. In der Sprachförderklasse sind zur Zeit 13 Schüler aus fünf verschiedenen Nationen, die dem Unterricht in der ersten Klasse aufgrund mangelnder Sprachkenntnisse nicht folgen können. „Die Kinder während des Schuljahres in die Regelklasse wechseln zu lassen, daran ist aber nicht zu denken.“ Die anderen Schüler sind bereits alphabetisiert. Erika Bucher hält sehr viel von den Sprachförderklassen: „Man sollte sie nicht abschaffen, sondern im Gegenteil weiter ausbauen und dabei die Gruppen so klein wie möglich halten. Dann ist das Ergebnis des Sprach- erwerbs zielführender.“ Was fehlt, seien Ressourcen, da bräuchte es dringend mehr Unterstützung. Derzeit wird ab acht Kindern eine Klasse eröffnet, bis zu 25 Schüler sind möglich. „Das ist mit einer Lehrkraft sehr schwierig, es bräuchte eine zweite.“

Keine genauen Zahlen gibt es auch aus Vorarlberg, wo den Schulen wie in Tirol der Lehrplan des Ministeriums empfohlen wurde: Laut Elisabeth Mettauer-Stubler von der Bildungsdirektion gab es im Herbst elf Deutschförderklassenklassen, im zweiten Semester sind es 13. „Wir haben viele Kinder dazubekommen, es sind aber auch einige weggezogen.“ Die Gesamtzahl sei von 108 auf 131 Schüler angestiegen.

Wie in Tirol verließen auch in Niederösterreich wenige Kinder die Förderklassen. Wie Bildungsdirektor Johann Heuras erklärt, „zeigen die Unterschiede, dass offensichtlich unterschiedliche Niveaus bei den Deutschkenntnissen angenommen wurden. Dies zeigt, wie wichtig unsere Forderung nach standardisierten Messmethoden ist“. In Kärnten muss die Statistik wieder anders gelesen werden. Dort wurde kein Kind von den Deutschförderklassen in die Regelklasse übernommen. „Das ist ein Übergangsjahr. Ein Resümee ziehen kann man erst, wenn alles einheitlich läuft“, sagt Bildungdirektor Robert Kinglmair. Dann könne man auch die Unterschiede in den Bundesländern auswerten.