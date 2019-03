Millioneninvestition am Hauptbahnhof in Innsbruck

Die WC-Anlagen sind schon neu, der Warteraum auch. Rund drei Millionen Euro haben die ÖBB in den Innsbrucker Hauptbahnhof in den vergangenen drei Jahren investiert. Noch einmal drei Millionen Euro sollen bis etwa 2022 investiert werden. Am sichtbarsten werden diese Maßnahmen in den kommenden Wochen durch ein vollkommen neues Beleuchtungskonzept. Und eine künftig vollständig verglaste Galerie.

Die Videoaufnahmen von zwei streitenden Nordafrikanern, die vor Jahren nachts von der Galerie im Hauptbahnhof stürzten, sind vielen noch in bester Erinnerung. In Zukunft wird das nicht mehr möglich sein. Der Bereich wird verglast und mit Sitzmöbeln aufgewertet. Zudem sollen hier künftig auch Pressekonferenzen und Ausstellungen möglich sein. Ende April steht schon eine zum Thema Migration am Plan. Mit dem neuen Beleuchtungskonzept im Bahnhof will Robert Possenig, Regionalleiter beim ÖBB-Immobilienmanagement, gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. „Einerseits können wir dadurch einen Kundenwunsch erfüllen. Andererseits ist die bisherige Beleuchtung schwer zu tauschen und die neue LED-Technik ist auch noch billiger." 235.000 Euro werden allein dafür aufgewendet.

„Wohlfühlen und Sicherheit", diese beiden Themen wolle man mit den Baumaßnahmen verbessern, sagt Possenig. Nach 15 Jahren ist die Zeit für Adaptierungen am Hauptbahnhof gekommen. Schließlich begrüßt man täglich 38.000 Kunden. (mw)