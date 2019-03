Treffen von Platter und Hofer: Asfinag gibt Startschuss für Tschirganttunnel

Wien, Innsbruck - Mit den Plänen des Landes Tirol für eine Verkehrslösung am Fernpass wird auch der Tschirganttunnel im Oberland als Teil dieser Strategie wieder aktuell. Die Asfinag bereitet zurzeit Verkehrsuntersuchungen vor, um Daten und Grundlagen für neue Trassenplanungen zu sammeln. Das wurde nach einem Treffen von Verkehrsminister Norbert Hofer und Tirols Landeshauptmann Günther Platter in Wien bekannt.

„Unsere Ziele: mehr Sicherheit auf den Landesstraßen durch Entlastung der Orte am Mieminger Plateau bzw. Nassereith, verbesserte Erreichbarkeit des Bezirks Reutte und des Tiroler Zentralraums sowie Erhöhung der Lebensqualität der Anrainer im Gurgeltal“, so Hofer und Platter in einer gemeinsamen Stellungnahme.

Seit den abgebrochenen Planungen zum Tschirganttunnel im Jahr 2011 hätten sich das Verkehrskehrsaufkommen und die Rahmenbedingungen grundlegend geändert. „Deswegen werden wir mit neuen Daten die Verkehrsentlastungen und Auswirkungen eines Tunnels durch das Tschirgantmassiv neu bewerten. Bei den Planungen zum Bau des Tunnels selbst geht es zurück an den Start – die eigentliche Trasse wird erst nach diesen aktuellen Erkenntnissen und unter Einbindung der Anrainergemeinden neu geplant,“ sagten die Asfinag-Geschäftsführer Stefan Siegele und Alexander Walcher.

Umweltverträglichkeitsprüfung notwendig

Der Tschirganttunnel solle für mehr Verkehrsentlastung und Sicherheit sorgen, führe aber auch durch einen sensiblen Naturbereich. Deswegen sei auch eine Umweltverträglichkeitsprüfung dafür notwendig. „Unabhängige Sachverständige der Behörde prüfen streng, in wie weit alle Schutzgüter durch den Tunnelbau beeinträchtigt werden. Dieses Verfahren nach den neusten und modernsten Sicherheits- und Umweltstandards stellt sicher, dass mögliche Umweltauswirkungen vermieden oder durch geeignete Maßnahmen ausgeglichen werden können. Wesentlich dabe eine deutlich spürbare Verkehrsentlastung für die Menschen im Gurgeltal und am Mieminger Plateau,“ so Hofer.

Platter: Keine neue Transit-Route durch Tirol

Landeshauptmann Platter stellte klar, dass es weder durch die Fernpassstrategie der Landesregierung noch durch den Tschirganttunnel der Asfinag zu einer neuen Transit-Route durch Tirol kommen soll: „Die 7,5-Tonnage-Beschränkung über den Fernpass ins Inntal wird halten, das bestätigen alle Gutachten. Das Außerfern, das Mieminger Plateau und das Gurgltal kämpfen seit Jahrzehnten mit einem massiven Verkehrsproblem, das sich zusehends verschärft. Ich bin sehr dankbar, dass Bundesminister Hofer und die Asfinag diesen Kampf mit uns gemeinsam aufnehmen.“ (TT.com)