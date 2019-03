Unterstützung für den Ärzteverband von Gernot Walder

Von Christoph Blassnig

Lienz – Um die ärztliche Versorgung im Bezirk ist ein Konflikt offenbar geworden. Im Jahr 2011 haben die Notärzte der Osttiroler Talschaften die Bezirksgruppe Osttirol des Tiroler Notarztverbandes als Verein gegründet. Gemeinsam stellen sie seither in drei Einsatzgruppen die notärztliche Versorgung der Bevölkerung im Osttiroler Pustertal, im Iseltal und im Defereggental sicher. Der Obmann des Vereines ist Gernot Walder, der in Außervillgraten wohnt und dort ein medizinisches Labor aufgebaut hat. Dem Mediziner wurde nach der Pensionierung des Deferegger Sprengelarztes Ottokar Wide­mair die Kassenstell­e in St. Jakob in Defereggen übertragen. Auch im Defereggental arbeitet Walder mit Duldung der Ärztekammer und der Gebietskrankenkasse nicht alleine, sondern teilt sich die Dienste mit einem Team niedergelassener Ärzte, die Tiroler Tageszeitung berichtete.

Nachdem sich im Vorjahr zwei Notärzte aus gesundheitlichen Gründen aus dieser Tätigkeit zurückgezogen haben und ein Mediziner in Matrei in Pension ging, dürfte es für den Verband zunehmend schwierig geworden sein, alle Dienste nahtlos zu besetzen. Um eine Vertretung rund um den letzten Jahreswechsel gab es zusätzlich Aufregung. Der Mediziner, vermittelt über eine deutsche Notärztebörse, habe in Österreich gar keine Berufsbefugnis, lautete der Vorwurf der Ärztekammer. „Wir sind auch Behörde und mussten tätig werden“, erklärte Artur Wechselberger von der Ärztekammer. Man hat Walder folglich die Einteilung der Notarztdienste untersagt, die nun von Innsbruck aus in alphabetischer Reihenfolge vorgeschrieben werden. Die Ärzte haben sich unter Androhung disziplinarrechtlicher Konsequenzen zu fügen, wie Cornelia Trojer und Anton Huber am Dienstag in einer Pressekonferenz erklärten. „Die ärztliche Versorgung wurde und wird immer noch von den niedergelassenen Allgemeinmedizinern gewährleistet“, versicherten die beiden.

Gernot Walder war diese Woche vor eine Disziplinarkommission geladen, die ihm vorwirft, er habe seine Berufspflichten verletzt und das Ansehen des ärztlichen Berufsstandes geschädigt. Ein Vorwurf: Der im Vorjahr pensionierte Matreier Arzt war einen Monat nach Antritt seines Ruhestandes noch auf der Vereinshomepage angeführt. Ein Mediziner, der nicht genannt werden möchte, wird deutlich: „Wer einen Dienst in Walders Verband annimmt, kann Probleme mit der Ärztekammer bekommen.“

Die Unterstützung für den Notarztverband Osttirol in der Bevölkerung wächst. Ein­e Unterschriftenaktion zur Beibehaltung des Ärzteverbandes hat bisher knapp 3000 Unterschriften erreicht. Im Defereggental liegen die Listen in den Gemeinden auf. Die Bürgermeister im Villgratental und im Defereggental haben unterzeichnet.

Thomas Haidenberger, Bezirkssprecher der Grünen, teilte in einer Aussendung mit: „Bestehende Richtlinien sind nicht in Stein gemeißelt. Das Konzept funktioniert, also lassen wir Walder und sein Team doch einfach weiterarbeite­n.“