Mietbeihilfe in Kufstein bleibt ein Aufreger

Kufstein – Bürgermeister Martin Krumschnabel reicht es. Er wird bei der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend das Thema „neue Mietzinsbeihife“ auf den Tisch bringen. Er wolle keinesfalls, dass Sozial- und Mietangelegenheiten „dazu verwendet werden, um populistisch ausgeschlachtet zu werden“, meint er in Richtung der Tiroler Grünen. Diese hatten ihn heftig kritisiert, da er bislang die neue Beihilfe nicht zur Beschlussfassung vorgelegt hat. „Wir haben das bisher nicht in Kraft gesetzt, weil wir abwarten wollten, was die Echtzahlen sind, ob es teuerer oder billiger wird.“ Das Problem sei nämlich, dass zwar bei der neuen Mietzinsbeihilfe das Land hinkünftig 80 statt wie bisher 70 Prozent der Kosten übernimmt, aber eine Antragstellung bereits nach zwei Jahren für Neo-Kufsteiner möglich ist. „Und, wenn ich so etwas vorlege, dann wird es im Gemeinderat heißen, was kostet das? Da ich das nicht sagen kann, würde ich wieder kritisiert. Aber ich lasse mir in Mietsachen nicht den schwarzen Peter zuschieben. Ich bin auf Seiten der Mieter und jetzt wird es so dargestellt, als ob ich gegen sie wäre“, ärgert sich Krumschnabel. Man habe im Vorjahr 236.000 Euro an Beihilfe ausbezahlt, „wenn das zehn Prozent rauf- oder runtergeht, dann wird das die Stadt verkraften“.

Wie berichtet, hatte Grünen-Wohnsprecher LA Michael Mingler sogar gedroht, dass das Land der Stadt die Unterstützung ganz entziehen könnte. Das wiederum bringt jetzt den Kufsteiner FPÖ-LA Christofer Ranzmaier in Rage. Er kritisiert, dass hier die Grünen ihre Kompetenzen überschreiten und meint, dass der „fade Beigeschmack der Klientelpolitik der grünen Zuwanderungsfetischisten“ bleibe. Es würden nämlich nur Zuwanderer durch die kürzere Wartefrist gewinnen. Die Kufsteiner selbst müssten durch „verstärkten Migrationsdruck von außen in Richtung Ballungsraum generell mit höheren Mietpreisen“ rechnen.