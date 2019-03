Frauenhaus im Tiroler Oberland bleibt Wunsch

Von Matthias Reichle

Landeck, Stanz – „Das Tiroler Oberland ist bei Schutzmaßnahmen für Frauen ein blinder Fleck“, betont die Nationalrätin Elisabeth Pfurtscheller (ÖVP). Westlich des Bezirks Innsbruck-Land gebe es kein Frauenhaus. „Wir haben in den Bezirken Landeck, Imst und Reutte auch keine offiziellen Notwohnungen, in denen Frauen, die von Gewalt in der Beziehung betroffen sind, Schutz finden.“ Die Parlamentarierin war Gast einer Podiumsdiskussion, zu der kürzlich Forum Land nach Stanz geladen hatte.

Diese Woche finden Gespräche zwischen den Frauenlandesrätinnen und dem Frauenministerium in Wien statt, weiß Pfurtscheller. Dabei gehe es aber vornehmlich um Übergangs- bzw. Notwohnungen. Pfurtscheller will aber weiter für ein Frauenhaus kämpfen. Das falle in die Landes­zuständigkeit, Ansprechpartner sei hier die schwarz-grüne Landesregierung. Das Thema müsse mehr Präsenz bekommen. Sie möchte Druck aufbauen, denn der Bedarf sei groß. Auch dass im Bezirk so wenige Betretungsverbote ausgesprochen werden, führte sie vor allem darauf zurück, dass es sich um ein großes Tabu handle und viel hinter verschlossenen Türen passiere.

In Stanz zu Gast war auch Staatssekretärin Karoline Edtstadler (ÖVP), die den Aktionsplan der Bundesregierung präsentierte. Die 57 Maßnahmen würden neben einer Strafverschärfung auch verpflichtende Täterarbeit und eine „Bannmeile“ für das Opfer beinhalten. Auch eine bundeslandübergreifende Kooperation von Frauenhausplätzen sei ein Thema, um den Abstand zwischen Opfer und Täter zu vergrößern.

Auch die SPÖ fordert schon lange ein Frauenhaus. „Es ist höchste Zeit, dass eine solche Einrichtung im Oberland, bestenfalls in Landeck etabliert wird“, betont Landtagsabgeordneter und Bezirksvorsitzender Benedikt Lentsch. Der Wunsch sei aufrecht – in erster Linie sieht er dabei das Land in der Pflicht, eine solche Einrichtung ins Leben zu rufen. In Hinblick auf Pfurtschellers Engagement fordert er eine klare Stellungnahme der Landes-ÖVP. Landesfrauenvorsitzende der SPÖ Selma Yildirim hatte die Forderung schon 2017 erhoben – tirolweit würden 35 Plätze fehlen.