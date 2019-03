Das verflixte siebte Jahr: Es kriselt zwischen Hippach und Schwendau

Von Angela Dähling



Schwendau, Hippach — Die „Verlobung" der Gemeinden Hippach und Schwendau in Form einer Gemeindekooperation machte im Jahr 2013 Schlagzeilen. Die Zusammenlegung der Verwaltungen war ein Novum in Tirol und sollte nur der Anfang einer Vorzeige-Beziehung sein, die Schule machen sollte. Doch jetzt, im verflixten siebten Jahr, ist von der Honeymoon-Stimmung in den beiden Zillertalgemeinden nichts mehr übrig. Im Gegenteil — das charakterlich sehr unterschiedliche „Traumpaar" in Gestalt von BM Franz Hauser (aus Schwendau) und BM Gerhard Hundsbichler wirkt zerrüttet. „Politik braucht Vertrauen, das herrscht aber nicht", umschreibt BM Franz Hauser die Situation aus seiner Sicht. „Ich bin gewählt, um was weiterzubringen, aber es sind nur Bremser da", sagt er. Die Überzeugungsarbeit sei bei zwei Dorfparlamenten noch schwieriger. „Ohne Mitstreiter stehst du dann auf verlorenem Posten mit deinen Zukunftsvisionen", lautet die ernüchternde Bilanz des Schwendauers. In den letzten drei Jahren seien keine zukunftsweisenden Projekte angegangen worden. Stattdessen habe man sich viel zu sehr mit Verwaltungssachen beschäftigt. Die Gemeindeverwaltung und die Buchhaltung wurde 2015 wieder getrennt — weil es anders wegen der politische Trennung der Gemeinden nicht funktionierte. Der Hippacher Bürgermeister ist auch nicht glücklich über den Stand der Dinge. „Kooperation bedeutet auch, dass man mal ein Nein akzeptiert und nicht immer mit dem Kopf durch die Wand will", kontert er Richtung Hauser. Während Schwendau einwohnermäßig wachse, bleibe die Einwohnerzahl in Hippach konstant. Daher seien gewisse Themen wie ein größerer Kindergarten in Hippach nicht so relevant. „Und es geht hier auch darum, was man sich finanziell leisten kann", meint Hundsbichler. Bei der gemeinsamen Dorfentwicklung fühlen sich die Hippacher von den Schwendauern überrumpelt. Hundsbichler: „Da wird plötzlich ein Projekt vorgestellt und wir sollen gleich abstimmen."

BM Hauser ist überzeugt: „2022 muss sich der Gemeinderat der Gemeindefusions-Diskussion stellen. Ich glaube, dass die Bevölkerung viel reifer ist in puncto Zusammenlegung als die politischen Entscheidungsträger." BM Hundsbichler meint indes: „Die Unterschiede zwischen uns sind zu groß. Daher wäre der Hippacher Gemeinderat gegen eine Fusion."

Gemeinsame Daseinvorsorge in Hippach wurde abgelehnt



Ein 20.000 m² großes Freilandgrundstück zwischen Ziller und Hippach-Dorf sorgt seit langem für Diskussionen. Eine Erbengemeinschaft offerierte es der Gemeinde Hippach zum Kauf. Die lehnte ab. Schwendau bot sich an, es zusammenzu kaufen und dort ein gemeinsames Daseinsvorsorge-Projekt umzusetzen: Mit Kindergarten, Kinderkrippe, Jugendzentrum und Seniorenwohnungen (betreutes Wohnen). Auch das lehnten die Hippacher ab, ebenso die dann folgenden Pläne von Wohnbauten einer gemeinnützigen Wohnbaugesellschaft. Vor kurzem wurde in einer gemeinsamen Gemeinderatssitzung auch oder die Umsetzung der Daseinsvorsorge-Einrichtungen durch den gemeinnützigen Bauträger von den Hippacher abgelehnt. Die Schwendauer waren mehrheitlich dafür. Das Feld bleibt nun ein Feld, denn nur öffentliches Interesse würde eine Widmung ermöglichen. Es dürfte nun an Private veräußert werden.



Für BM Hauser ist es „fast fahrlässig", dass die öffentliche Hand das Areal nicht ankauft — selbst wenn sie es nicht verbaut. Denn der Wert steige und Tauschgründe brauche man auch immer. „Im Jahr 2021

Das Feld am Ziller wird vorerst nicht verbaut. - Dähling

22 sind 13 Hippacher Kinder ohne Kindergartenplatz und elf Schwendauer. Zählt man die Gruppe, die derzeit in die Volksschule ausgewichen ist dazu, sind es bei uns sogar 27 Kinder",erklärt er weiter. Die gemeinsame Kinderkrippe der Gemeinden (inkl Ramsau) werde zu klein, ebenso das derzeitige Jugendzentrum „Und über 120 Senioren warten auf einen Heimplatz" fährt er fort.

Betriebe wandern ab



Sieben leerstehende Geschäfte im kleinen gemeinsamen Ortszentrum von Hippach und Schwendau lassen die Alarmglocken schrillen. Zumal jetzt auch noch die Raika von Schwendau ins ehemalige Raika-Lagerhaus-Areal an der B169 nach Ramsau übersiedelt. Der Schwendauer Gemeinderat hat über Auflagen im Flächenwidmungsplan nun dafür gesorgt, dass die einstigen Geschäftsflächen im Erdgeschoss der Häuser im Ortskern erhalten bleiben müssen und nicht zu lukrativen Freizeitwohnsitzen oder Wohnungen werden. Auch ein Dorferneuerungsprozess wollte man zusammen mit Hippach starten, um den Ortskern inklusive der Austraße (Landesstraße), die nordseitig zu Hippach, südlich zu Schwendau gehört, wieder attraktiver zu machen. Und zwar möglicherweise durch eine Begegnungszone. „Aber für die Hippacher ist das Ganze kein Thema. Und daher sagte uns der Prozessbegleiter, man brauche ihn hier nicht für die Dorferneuerung, sondern jemanden, der die Gemeinderäte der beiden Orte auf einen Nenner bringt", sagt Hauser. Er kritisiert, dass die überörtliche Raumordnung nicht funktioniere und dazu geführt habe, dass Ramsau jetzt zum staugeplagten „Klein-Manhattan" werde angesichts der neuen, immer höher werdenen Geschäfts- und Wohnhäuser entlang der B169 und den vielen Abbiegern. „Ein Viertel des Haushalts konnte ich einst mit der Getränkesteuer bedienen. Jetzt macht die Kommunalsteuer nicht mal zehn Prozent des Budgets aus", zeigt Hauser die Folgen des Raumordnungsproblems auf.