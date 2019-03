Spitalsreform in Tirol: Auch Innsbrucker Klinik muss Betten zurückfahren

Von Peter Nindler

Innsbruck – Die Spitalsfinanzierung in Tirol stößt an ihre finanziellen Grenzen. Weil die Auslastung der 4200 Spitalsbetten in den zehn Tiroler Krankenhäusern lediglich 85 Prozent beträgt, kommt es zu Anpassungen. 200 Betten werden tirolweit reduziert, knapp 100 in die Schwerpunkt- und Übergangspflege transferiert. Die Gespräche über die Spitalsreform gehen jetzt in die zweite Runde, im Mittelpunkt steht dabei auch das Landeskrankenhaus Innsbruck. Die Klinik wird gemeinsam von den Tirol Kliniken und der Medizinischen Universität geführt. Kapazitätsanpassungen und strukturelle Änderungen müssen dort stets zwischen den beiden Partnern abgestimmt werden. In einer am 21. Jänner 2019 von Land Tirol, Medizin-Uni und Tirol Kliniken unterzeichneten Vereinbarung für eine „patientenorientierte Strategie – Landeskrankenhaus Innsbruck 2030“ wurden deshalb notwendige Anpassungen paktiert.

Triebfeder ist der finanzielle Druck, verzeichnete die Klinik im Vorjahr doch einen Abgang von nicht weniger als 46,1 Mio. Euro. Konkrete Auswirkungen: 110 Betten werden reduziert, zugleich 160 Betten künftig interdisziplinär belegt, um ihre Auslastung zu steigern. Freie Betten könnten so optimal genützt werden, heißt es. Das tagesklinische Angebot an der Klinik wird ebenfalls erweitert, die ambulante Erstversorgung ausgebaut. Damit geht eine Zentralisierung der Akut- und Notfallambulanzen einher. Und vor allem die kleineren klinischen Abteilungen sollen in so genanten interdisziplinären Organisationen gestärkt werden. Ziel der Reform ist es, die Ressourcen noch zielgerichteter einzusetzen.

Natters brachte Debatte in Fahrt

Im Vorjahr betrug der Abgang in den sechs Bezirks- und drei Landesspitälern – Hochzirl und Natters werden als eine Betriebseinheit geführt – 75,5 Millionen Euro. Lediglich die Bezirksspitäler in Schwaz und St. Johann haben positiv gewirtschaftet. Mit der Spitalsreform will Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg (ÖVP) auf die Kostenbremse steigen, die maximale Defizit-Vorgabe für die Landesholding Tirol Kliniken im heurigen Jahr sind ohnehin satte 99,5 Millionen Euro.

Die beabsichtigte Schließung von Natters, dem Schwerpunktkrankenhaus für die Nachsorge von Lungenpatienten, hat die Debatte in Fahrt gebracht. 200 der 4200 Spitalsbetten sollen reduziert oder in die Übergangs- bzw. Schwerpunktpflege transferiert werden. Von der Aufstockung der Betten in der Pflege von 31 auf 124 erwartet sich Tilg eine spürbare Entlastung der Spitäler.

Reizthemen sind darüber hinaus die Überwindung von kleinteiligen Strukturen wie die Bündelung der akutstationären Versorgung für Kinder und Jugendliche im Bezirkskrankenhaus Kufstein, also weg von St. Johann. Die bisherige Urologie im Krankenhaus Hall wird mittel- bis langfristig mit jener in der Innsbrucker Klinik zusammengeführt. In Zams soll die Augenheilkunde zu einer ausgelagerten Tagesklinik werden. Anpassungen der Organisationsstrukturen in allen Fachabteilungen sind in allen Krankenhäusern vorgesehen.

Das BKH Lienz kämpft vor allem mit mangelnder Auslastung (60 Prozent), 30 Prozent der Patienten kommen zudem aus dem Oberkärntner Raum. Deshalb werden 60 der 370 Betten künftig für die Pflege genutzt.

Die größte Herausforderung steht aber dem Landeskrankenhaus Innsbruck

Klinik bevor. Das Land musste 2018 einen Betriebsabgang von 46,1 Mio. Euro kompensieren. Tirol Kliniken und Medizinische Universität (Bund) sind für Führung und Organisation der Klinik verantwortlich, doch die zwei Systempartner haben nicht selten unterschiedlichen Interessen. Was allerdings in der Natur der Sache liegt: Während für das Land die qualitativ hochwertige Krankenversorgung Vorrang hat, geht es der Medizinischen Universität neben der Patientenbetreuung vor allem um Forschung und Ausbildung. An den 36 Kliniken arbeiten Landes- und Bundesärzte gemeinsam, die Klinikchefs üben gleichzeitig die Funktion eines Primararztes des Landes aus.

Der 2014 geschlossene Zusammenarbeitsvertrag sollte die Abstimmung verbessern, doch eigentlich wurde er schubladisiert. Ende Jänner vereinbarten Tirol Kliniken, Medizin-Uni und Land eine zusätzliche Absichtserklärung („Letter of Intent“) mit dem Ziel einer „Patienten­orientierten Strategie Universitätskliniken-Medizinische Universität Landeskrankenhaus Innsbruck 2030“. Das ist die Grundlage für die Klinik- reform mit der Reduzierung von 110 Betten, gleichzeitig will man rund 160 interdiszi­plinär nützen – der Schlüssel für eine Leistungsoptimierung. Dazu sind noch die Stärkung der tagesklinischen Behandlung, der Ausbau der ambulanten Erstversorgung sowie ein Zusammenführen der Akut- und Notfallambulanzen vorgesehen.

Wie geht es nach der ersten Informationsrunde mit den Krankenhausbetreibern weiter? „Die Krankenhäuser sind nun angehalten, die Vorschläge zu beraten, zu reflektieren und bis Mitte April 2019 eine erste Rückmeldung zu geben“, erklärt Tilg. In der Folge würden im Mai weitere so genannte Häuserrunden stattfinden und im Juni Regionalkonferenzen. Ende Juni bzw. Anfang Juli soll die Spitalsreform beschlossen werden.

Das Krankenhaus Natters soll bis 2025 geschlossen und die Lungenheilkunde in die Klinik Innsbruck eingegliedert werden. - Domanig