Streit um Mietzinsbeihilfe in Kufstein geht weiter

Irritiert, so ist in einer Presseaussendung der Grünen zu lesen, reagieren sie auf die Äußerungen des Kufsteiner Bürgermeisters Martin Krumschnabel im Zusammenhang mit der neuen Mietzinsbeihilfe. Der Stadtchef wird sie heute dem Gemeinderat vorlegen, um zu verhindern, dass das Thema populistisch ausgeschlachtet wird, wie er zur TT sagte. „Ich kann die Aufregung des Bürgermeisters hier überhaupt nicht nachvollziehen. Die neue Mietzinsbeihilfe bringt deutliche Verbesserungen für alle, vor allem für Familien und Studierende", erklärt Grünen-GR Victoria da Costa ihren Antrag. Scharfe Kritik äußern die Grünen an FPÖ-LA Christofer Ranzmaier, der eine Verkürzung der Wartefrist mit Verweis auf Zuzug abgelehnt hat. „Ranzmeier ist offenbar so auf das Thema Migration fixiert, dass er sich sogar vor Zuzug aus den Nachbargemeinden fürchtet. Wenn die FPÖ etwas dagegen hat, dass man sich innerhalb von Tirol seinen Wohnort frei aussuchen kann, soll sie das bitte offen sagen", so LA Michael Mingler. (TT, wo)