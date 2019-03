Liste Fritz sieht Gesundheitsversorgung in Kitzbühel gefährdet

St. Johann i. T. – Weiterhin für Diskussionen sorgen die Pläne der Landesregierung, die Kinderstation am Bezirkskrankenhaus St. Johann zu schließen. Nun meldet sich auch die Liste Fritz zu Wort. „Nachdem ÖVP-Gesundheitslandesrat Tilg die Schließung des Krankenhauses Natters über die Medien publik gemacht hat, hat Tilg nun die nächste Bombe platzen lassen und das Aus der Kinder- und Jugendstation im Krankenhaus St. Johann bestätigt. Was bereits Tage zuvor durch die Medien gegeistert ist, ist nun traurige Gewissheit und stellt die Bevölkerung im Bezirk Kitzbühel vor vollendete Tatsachen“, lässt Liste-Fritz-Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider in einer Presseaussendung wissen.

Schon die Schließung des Krankenhauses in Kitzbühel sei ein schwerwiegender Eingriff in die Gesundheitsversorgung des Bezirks Kitzbühel, ist Haselwanter-Schneider überzeugt. Sie sieht in der Schließung der Kinderstation in St. Johann die Fortsetzung eines „Kahlschlags“ in der Gesundheitsversorgung des Bezirks.

Diese Kritik lässt Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg (ÖVP) so nicht gelten. Im Zuge einer umfassenden Analyse habe sich grundsätzlich gezeigt, dass an den Standorten in St. Johann und Kufstein eine sehr gute Versorgung vorhanden ist, es allerdings – auch aus personeller Sicht – zunehmend zu einer Herausforderung wird, kleinteilige Strukturen aufrechtzuerhalten. „Wie bisher wird die Versorgung von Kindern aus den Bezirken Kitzbühel und Kufstein bei komplexeren Fällen am LKH Innsbruck erfolgen. Jenes Leistungsspektrum, das aus medizinischer Sicht sinnvollerweise in einem Bezirkskrankenhaus behandelt werden soll, soll hingegen auch weiterhin dezentral angeboten werden“, sagt Tilg. Er hält fest, dass die derzeitige Überarbeitung des Regionalen Strukturplanes Gesundheit ein offener Prozess ist und die bisherigen Planungsvorschläge des Planungspartners in Häusergesprächen diskutiert werden, unter anderem auch die Anpassung des Leistungsangebotes in der akutstationären Versorgung von Kindern und Jugendlichen an den erwarteten Bedarf am BKH St. Johann und BKH Kufstein. (TT)