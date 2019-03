Haller SPÖ plädiert für Autobahn-Vollanschluss

Zur Halbzeit der laufenden Gemeinderatsperiode zog die Haller SPÖ gestern Zwischenbilanz: Die zentrale Herausforderung sieht StR Gerhard Mimm im Infrastrukturbereich: Hall habe in den letzten Jahren weiter starken Zuzug erlebt, liege nun bei rund 14.000 Einwohnern. Vor allem im Westen der Stadt mangle es an Kinderbetreuungsplätzen, ebenso an öffentlichen Spielplätzen. Hier wolle die SPÖ mit Anträgen „Bewegung hineinbringen".

Wohnungen seien zuletzt fast nur noch im privaten Sektor entstanden, ergänzt Mimm. Die Stadt müsse versuchen, Vorhalteflächen für sozialen Wohnbau zu schaffen, auch gelte es, das Instrument der Vertragsraumordnung zu forcieren, wie das Nachbargemeinden vorgemacht hätten.

Was die Frage der Verkehrsbelastung in Hall mit täglichen Staus entlang der Ost-West- und Nord-Süd-Achse angeht, plädiert Mimm für einen neuen Autobahn-Vollanschluss einige hundert Meter östlich der gescheiterten Spange Hall-Ost. In der Folge sei zu überlegen, die Abfahrt Hall-Mitte für Schwerverkehr (außer direkten Ziel- und Quellverkehr) zu sperren oder gänzlich zu schließen, meint Mimm. Einen Halbanschluss halte er für nicht zweckmäßig, daher habe die SPÖ seinerzeit auch gegen die „Spange" gestimmt.

Handlungsbedarf ortet Mimm auch bei den Haller Sportstätten: Er schlägt eine Bedarfserhebung mit Bürgerbeteiligung vor.

2016 büßten die Haller Sozialdemokraten ein Mandat ein, sie halten nun bei drei Sitzen. Mimm sieht aber durchaus Potenzial: Dies habe sich bei der Nationalratswahl 2017 gezeigt, bei der die SPÖ in Hall stärkste Kraft war. ÖVP und FPÖ, die in Hall die Mehrheit stellen, böten laut Mimm großteils „Einheitsbrei". Enttäuscht sei er von der Oppositionsliste „Für Hall", die „einen populistischen Weg statt Sachpolitik" verfolge — etwa in der Frage des neuen Schulzentrums: Statt den Mehrheitsbeschluss für das Projekt zu akzeptieren, habe „Für Hall" auch bei allen Umsetzungsbeschlüssen dagegen gestimmt. (md)