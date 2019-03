Nach überraschendem Rücktritt: Suche nach neuem Bürgermeister

Von Harald Angerer

St. Johann i. T. – Und plötzlich war St. Johann ohne Führung. Nach dem Rückzug von Bürgermeister Stefan Seiwald am Dienstagabend, die TT berichtete, gilt es nun in der Marktgemeinde, die Weichen für die Zukunft zu stellen.

Die Entscheidung Seiwalds war für viele eine Überraschung, wie man auch an den Reaktionen im Gemeinderat am Dienstag sehen konnte. So gab es für Seiwald Lob von allen Fraktionen und auch er selbst zog eine positive Bilanz über die vergangenen sieben Jahre.

„Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und wir haben in den vergangenen Jahren sehr viel erreicht“, blickt Seiwald zurück. Unter anderem wurde die Panorama Badewelt saniert. Ein großer Brocken war auch, die finanziell angeschlagene Bergbahn wieder auf gesunde Beine zu stellen, „das ist uns gelungen“, sagt Seiwald. Auch habe sich St. Johann zu einem wirtschaftlichen Zentrum in der Region entwickelt und der Umbau des Ortskerns zu einem „Schmuckkästchen“, wie Seiwald es nennt, sei vollzogen worden. Er bedankte sich auch bei allen Gemeinderäten für die gute Zusammenarbeit, „es wurde nicht nur in Farben gedacht“, schildert der Noch-Bürgermeister und spricht damit an, dass nicht das Listendenken an erster Stelle gestanden sei.

In einer ersten Stellungnahme lobte auch Landeshauptmann Günther Platter die Arbeit Seiwalds: „In der Amtszeit von Stefan Seiwald gab es zahlreiche wegweisende Beschlüsse und Projekte, die St. Johann entscheidend vorangebracht haben. Auch wenn ich es sehr schade finde, dass Stefan Seiwald sein Amt zurücklegt, weil ich ihn auch persönlich sehr schätze und gut mit ihm zusammengearbeitet habe, ist sein Entschluss natürlich zu respektieren.“

Das Rücktrittschreiben wurde gestern offiziell im Gemeindeamt abgegeben, nach sieben Tagen ist der Rücktritt dann rechtlich gültig. „Stefan wird noch diese Woche die Geschäfte führen. Nachdem der Erste Vizebürgermeister Georg Zimmermann krankgemeldet ist, werde danach ich die Geschäfte weiterführen“, erklärt Hubert Almberger. Er ist derzeit der Zweite Vizebürgermeister. Sowohl Zimmermann als auch Almberger finden sich auf der Bürgermeisterliste – St. Johanner Volkspartei.

Wenn der Rücktritt Seiwalds nach einer Woche rechtskräftig wird, muss sich die Gemeinde St. Johann auf Bürgermeisterneuwahlen vorbereiten. Da es noch mehr als zwei Jahre bis zum nächsten normalen Gemeinderats-Wahltermin sind, muss die Bevölkerung wieder zur Urne schreiten, um einen neuen Ortschef zu wählen. Antreten können aber nur Personen, die auf einer im Gemeinderat vertretenen Liste zu finden sind und über ein Gemeinderatsmandat verfügen.

„Mit unserer Liste ist besprochen, dass ich mich der Wahl stellen werde“, kündigt Almberger gegenüber der TT an. Er hätte im Frühjahr ohnehin die Führung der St. Johanner Volkspartei übernehmen sollen. „Das war aber schon besprochen, bevor wir vom Rücktritt wussten“, sagt Almberger. Der Schritt von Seiwald sei auch für ihn überraschend gekommen, auch wenn er schon früher Bescheid gewusst habe. „Ich habe Stefan in letzter Zeit immer öfter vertreten und wir haben auch darüber gesprochen“, sagt Almberger. Er selbst ist seit dem Jahr 2010 als Gemeinderat tätig und seit 2016 Zweiter Vizebürgermeister.

Sobald der Rücktritt rechtskräftig ist, tritt die Bezirkshauptmannschaft auf den Plan und muss bis spätestens sechs Wochen nach dem Rücktritt die Wahl ausschreiben. Zudem gilt es zum Beispiel ein Wählerverzeichnis zu erstellen und die Wahlzettel in Auftrag zu geben. Bis zur Wahl gibt es dann eine weitere Frist von mindestens 70 Tagen. Als realistischen Zeitraum bis zur Bürgermeisterwahl sieht Marianne Döttlinger von der Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel einen Zeitrahmen von etwa drei Monaten.