Nach Baustopp: Kosten bleiben die große Variable beim MCI-Neubau

Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – SPÖ-Klubchefin Elisabeth Blanik brachte es gestern im Landtag auf den Punkt: „Das ist ein politisches wie architekturwettbewerbliches Desaster.“ Gemeint sind die von Schwarz-Grün eingestampften Pläne für den Neubau des MCI in Innsbruck. Wie berichtet, wurden Zahlungen und Planungen für das gekürte Siegerprojekt gestoppt, nachdem bekannt wurde, dass der Kostenrahmen von 80 auf bis zu 132 Mio. € (unter Umständen sogar bis zu 150 Mio. €) zu steigen drohte. Jetzt wird das Verfahren neu aufgesetzt – im Herbst 2021 soll Baubeginn sein, die TT berichtete.

Neben den zuständigen schwarzen Landesräten will Blanik aber auch die einstige Wettbewerbsjury nicht aus ihrer Pflicht entlassen. Diese hätte „eine Warnpflicht und auch Haftung“, rief Blanik dem Landtag in Erinnerung. Angesprochen fühlte sich die bis 2018 für den Hochbau zuständige Landesrätin Patrizia Zoller-Frischauf (VP). Sie saß ebenso in der Jury wie die einstige Innsbrucker Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer (FI). Nicht nur das Siegerprojekt habe eine höhere Kubatur als ausgeschrieben aufgewiesen, sie selbst habe mehrmals nachgefragt, ob diese Pläne auch ohne Qualitätsverlust mit den freigegebenen 80 Mio. € zu bewerkstelligen seien, verteidigte sich Zoller-Frischauf: „Die Jury war einstimmig dieser Meinung.“ Jeder habe gewusst, welches Projekt mit welcher Kubatur ausgewählt worden sei, so die Landesrätin. Was Schwarz-Grün keinesfalls aus der Verantwortung nehme, wie LA Evelyn Achhorner anmerkte: „Bereits am Tag der Preisverleihung war klar, dass die Kosten zu niedrig angesetzt waren.“

Doch auffällig ist: Während bei einem unterlegenen Projekt dezidiert auf die „unverhältnismäßig große Kubatur, welche eine wirtschaftliche Realisierbarkeit unwahrscheinlich macht“, hingewiesen wird, ist zum Siegerprojekt keine derartige Kritik im Juryprotokoll der zweiten Wettbewerbsstufe vermerkt.

Trotz nachdrücklicher Aufforderung von NEOS-Klubchef Dominik Oberhofer, der von Tratter eine Kostengarantie für den Neustart einforderte, wollte sich dieser nicht aufs zahlentechnische Glatteis begeben. Garantieren könne er nur, dass dieses Mal ein Fixpreis eingehalten werde. Wie hoch dieser ausfalle, könne er aber noch nicht sagen, so Tratter: „Das wäre unseriös.“ Die Erhebungen seien am Laufen. Gleichzeitig ließ er durchblicken, dass er einem drohenden Rechtsstreit mit den Architekten des verworfenen Siegerprojektes gelassen entgegenblicke: „Ich gehe nicht von einer Nachzahlung aus, eher könnte es umgekehrt sein.“

Für Liste-Fritz-Mandatar Markus Sint agiert Tratter unglaubwürdig. Dieser suggeriere, der MCI-Neubau, der durch einen höheren Studentenplatzbedarf sogar größer ausfallen werde, könnte mit gleich viel oder weniger Geld gebaut werden. Und dass eine externe Beraterfirma einen Auftrag nur knapp unter der Schwelle zur öffentlichen Ausschreibung bekommen habe, wie Sint behauptet, trage auch nicht zu mehr Transparenz bei. Vielmehr sei das eine neue „Trickserei“.