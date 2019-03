Gemeinde Weißenbach ist zu 100 Prozent verschuldet

Von Helmut Mittermayr

Weißenbach – Bürgermeister von Weißenbach zu sein, ist derzeit nicht vergnügungssteuerpflichtig. Hans Dreier, an sich stets gut gelaunt, macht die finanzielle Situation seiner Gemeinde zu schaffen. Weißenbach ist mit 1250 Einwohnern sechstgrößte Gemeinde im Bezirk. In Sachen Finanzkraft ist der Ort aber weit nach hinten gerutscht. Eine Verschuldung von 100 Prozent und mehr beschäftigt normalerweise Kleinstgemeinden wie Gramais, Hinterhornbach, Kaisers, Pfafflar, Namlos oder Musau – aber nicht eine mittelgroße Kommune. Der Verschuldungsgrad Weißenbachs beträgt genau 100 Prozent. Das bedeutet, dass im Jahresbudget 2019 alle Einnahmen bereits durch Fixausgaben belegt sind. Der Spielraum ist null, nichts darf passieren.

Dorfchef Dreier nennt unaufschiebbare Investitionen als Grund der Misere, „warum wir so klamm sind“. Fast alles hätte im Boden vergraben werden müssen, sei den Bewohnern damit vielleicht gar nicht bewusst. Große Erschließungen müssten derzeit vorfinanziert werden. „Auf der Gaicht kostet uns das zum Beispiel 600.000 Eur­o. Dort geht es um 15 Häuser. Ich kann zu den Leuten ja schlecht sagen, wir haben kein Geld und machen das nicht.“ Weitere Geldfresser: Kaputte Wasserleitung und Quellfassung müssen generalsaniert, ein Glasfaserkabel vorausschauend verlegt werden. Kanal, Straßenbeleuchtung – all das, was in einer Gemeinde als selbstverständlich angesehen wird, schlägt im 3,1 Millionenbudget derzeit mit voller Wucht durch. Und nichts davon könne auf die lange Bank geschoben werden. Wegen der Unausweichlichkeit der Dinge hat der Gemeinderat das Budget auch einstimmig abgesegnet und den Bürgermeister entlastet.

Die aktuelle Entwicklung macht Hans Dreier wirklich keine Freude: „Mein Vater (auch einst Bürgermeister, Anm.) würde sich im Grab umdrehen, wenn er sehen würde, was vor sich geht. Gasthaussterben, Post-, Bank- und TVB-Büro-Schließung. Die Polizei ist schon länger weg.“ Ein großer Gewerbebetrieb sei mit Bihler gegangen, ein nicht ganz so großer mit Rolf Brillen gekommen. „Und noch drei Spengler, das war’s dann mehr oder weniger mit den Kommunalsteuereinnahmen.“ Das Gewerbegebiet werde nicht angenommen, der nahe Talkessel Reuttes wirke zu attraktiv. Und die verbliebenen Interessenten seien meist nicht wirkliche Hoffnungsträger.

In Sachen „Ausgaben“ hat Dreier dem Land mitgeteilt, dass zuerst die Mitarbeitergehälter angewiesen, dann offene Rechnungen an Firmen bezahlt und erst dann die teuren Transferzahlungen wie zur Tilak ans Land vorgenommen würden. Dies könn­te auch einmal später im Jahr erfolgen. „Ich habe erklärt, ich werde es wie eine Osttiroler Gemeinde halten (das höchstverschuldete Matrei – Anm.), aber keine Antwort bekommen“, schmunzelt Dreier. Natürlich habe es auch Gespräche mit Bezirkshauptfrau Katharin­a Rumpf gegeben, die ihm empfohlen habe, zum Beispiel leerstehende Flächen im Gemeindeamt wieder zu vermieten. „Aber an wen, bitt­e schön?,“ sieht Hans Dreier den Ansturm allfälliger Interessenten enden wollend. „Aber solange sich das Land Tirol brüstet, die niedrigste Pro-Kopf-Verschuldung aller Bundesländer Österreichs aufzuweisen und seine Gemeinden gleichzeitig immer stärker mit Transferzahlungen belastet, wird es schon drauf schauen, dass keine Gemeinde pleitegeht,“ nimmt sich der Dorfchef selbst den Druck und reicht ihn frohgemu­t an höhere Stelle weiter.