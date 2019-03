Widmung für Billighotel in Innsbruck mit knapper Mehrheit

Von Marco Witting

Innsbruck – Vier Minuten. So lange dauerte es, bis die Sitzung des Innsbrucker Gemeinderats am Donnerstagabend bei Punkt 10e zum ersten Mal zu eskalieren drohte. 10e, dahinter verbarg sich die Widmung für ein Billighotel in der Blasius-Hueber-Straß­e – ein medial und politisch schon mehrfach durchgekauter und heftig umstrittener Punkt. Und schon die erste Wortmeldung von FP-GR Max Kurz, der die Genese des Falls aus seiner Sicht in diesen vier Minuten geschildert hatte, ließ die Emotionen hoch­kochen. Drei Stunden später stand die Widmung mit knapper Mehrheit fest. Die Zeit dazwischen brachte vor allem altbekannte Standpunkte, einige neue Erkenntnisse für die Zuhörer und teilweise leer­e Gemeinderatsbänke.

Mit den Stimmen von Grünen, Für Innsbruck, den NEOS und SP-Klubobmann Helmut Buchacher kam die Widmung auf 20 Stimmen. Die Enthaltung von SP-GR Irene Heisz sicherte dem Projekt letztlich die nötige Mehrheit. So weit war die Sachlage schon vorab klar gewesen. Zwischenzeitlich hatte Für Innsbruck den Sitzungssaal verlassen. Anlass dafür war ein zweifelhafter Sager von GR Mesut Onay (ALI), den nicht nur FI-Klubobmann Lucas Krackl als Betrugsvorwurf auffasst­e. Fortan wurde in kleinerer Runde aber nicht weniger emotional debattiert. Ein Antrag auf End­e der Debatte und sofortige Abstimmung der FPÖ scheiterte knapp – zu diesem Zeitpunkt wäre die Mehrheit für die Widmung nicht gegeben gewesen.

Die politischen Winkelzüge waren spannender als die inhaltliche Auseinander­setzung selbst. Die Positionen waren weitgehend bekannt. Buch­acher, von FPÖ und Gerechtes Innsbruck als „Umfaller“ attackiert, rechtfertigte seine Entscheidung: „Ich bin sicher kein Umfaller. Das wissen alle im Bauausschuss. Die Alternative zu diesem Hotel wären frei finanzierbare Luxuswohnungen gewesen.“ Mit der jetzt sichergestellten Widmung bewahre die Stadt ihre Handschlagqualität und das Instrument des Projektsicherungsvertrages.

BM Georg Willi (Grüne) machte klar, dass „leistbares Wohnen schon mit dem Zuschlag der Bundesforst­e an einen Investor“ nicht mehr möglich gewesen wäre. Auch er warb für die Handschlagqualität der Stadt. Das sah man bei FPÖ, Liste Fritz, Gerechtes Innsbruck und auch der ÖVP anders. GR Johannes Anzengruber (VP) hielt dagegen, dass auch der Investor selbst erklärt habe, dass er dem Richtwertmietzins unterliege und leistbarer Wohnraum durchaus möglich gewesen wäre. Das sah auch SP-GR Benjamin Plach so. Anzengruber sagt­e dann auch, dass der neue Projektsicherungsvertrag, der nach der Änderung des Projekts nötig wurde, noch nicht unterschrieben sei. Rein theoretisch könnten die drei Sozial­wohnungen, die im Zuge der Gespräche ausgehandelt wurden, nach der Widmung dann nicht kommen.

Kurz vor Mitternacht kam es erst zur Abstimmung. Die war schließlich in vier Minuten wieder erledigt.