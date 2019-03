Haimings Bürgermeister Josef Leitner distanziert sich von Transitforum

Haiming – Seit gut einem Jahr waren Transitforum und die Bürgermeister von Haiming, Reutte und Biberwier auf einer Linie gegen den Ausbau der Fernpassstrecke. Seit gestern hat sich diese Front gelichtet. In einem offenen Brief an Fritz Gurgiser vom Transitforum legt der Haiminger Dorfchef Josef Leitner die Gründe für seine Distanzierung dar.

„Mit Bedauern“ habe er dessen „mediale Rundumschläge vernommen“. Er könne „diese Art der Kommunikation“ nicht gutheißen und werde „sie auch nicht weiter mittragen“. Tirol sei „ein Tourismusland, der Tourismus ist unsere Lebensader“ und „es ist unsere Pflicht, mit diesem wirtschaftlichen Juwel, das unsere Vorfahren mit unermüdlichem Fleiß und Einsatz erarbeitet haben, sorgfältig und respektvoll umzugehen. Die von dir zuletzt in Umlauf gebrachten Apps sind nicht nur geschmacklos, sondern sind von einem Niveau, auf das ich mich nicht herablasse.“ Leitner schließt den Brief: „Aus diesen Gründen teile ich dir mit, dass ich mit sofortiger Wirkung mit dem Transitforum nichts mehr zu tun haben und diesem auch nicht mehr angehören will.“ Er werde sich aber im Sinne der Gemeinderatsbeschlüsse „weiterhin für die Interessen der Gemeinde Haiming ins Zeug legen, was gleichbedeutend damit ist, dass wir uns mit Händen und Füßen gegen diesen Tunnel wehren werden“. (TT)