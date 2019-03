Doppel-Interview: Platter will Bahntunnel auch am Fernpass

Ist das von der Regierung ausgerufene Jahr der Reformen auch ein Belastungsprobe für Schwarz-Grün?

Günther Platter: Der Zeitpunkt ist richtig, um Reformen im Bereich Gesundheit, Pflege, Wohnen oder bei der Tarifgestaltung im öffentlichen Nahverkehr aufzugreifen. Wir sind dafür gewählt worden, Veränderungen umzusetzen. Das ist überhaupt keine Belastungsprobe. Natürlich wird es immer wieder Debatten geben, aber weil wir uns gegenseitig vertrauen und nicht versuchen, den anderen über den Tisch zu ziehen, funktioniert es. Außerdem sind unterschiedliche Betrachtungsweisen in einer Koalition für mich auch ein Mehrwert.

Ingrid Felipe: Pflege- und Gesundheitsreform sind deshalb wichtig, weil sich die Gesellschaft verändert und älter wird. Da benötigt es Zusammenarbeit, um diese Fragen politisch zu lösen. Wir wollen ein ausgezeichnetes Gesundheitssystem so aufstellen, dass es weiter finanzierbar ist und für alle gerecht zur Verfügung steht. Die Tarifreform im öffentlichen Verkehr ist wiederum ein wichtiger Beitrag, um den Klimawandel entgegenzutreten. Beim Klimaschutz geht es nicht um Parteiräson. Da ist unsere Vertrauensbasis ganz wichtig. Deshalb bin ich zuversichtlich, dass wir das Reformjahr gut meistern.

Gibt es in der Zusammenarbeit trotzdem das schwarze und das grüne Mäntelchen, das dann eben für eine Lösung ausgezogen wird?

Platter: Nein, um nur die Spitals- oder Pflegereform als Beispiel zu nehmen. Hier gibt es keine parteipolitische Betrachtung. Wir haben nachweislich das beste und effizienteste Spitalssystem, trotzdem ruhen wir uns nicht darauf aus, sondern sagen „Wir machen es, weil es notwendig ist“. Da sind wir einfach geschlossen.

Felipe: Das kann ich nur unterstützen. In den vergangenen sechs Jahren habe ich oft die Rückmeldung erhalten, dass die Menschen in Tirol sehr froh darüber sind, dass die Landesregierung die Sache in den Mittelpunkt stellt. Jeder, der weiß, woher wir kommen, sieht dann ohnehin, was ist vielleicht der grünere Beitrag ist oder der stärkere schwarze Einfluss. Unterm Strich sind uns sehr gute Lösungen gelungen. Meine Rolle ist es, vielleicht noch kritischer hinzuschauen, damit ein Vorhaben von möglichst vielen mitgetragen wird.

Wie schwer fällt es Ihnen, nicht an der Seite der Belegschaft von Natters zu sein, die appelliert, das Krankenhaus nicht zu schließen, sondern am anderen Ende des Tisches zu sitzen?

Felipe: Die Überlegungen zur Spitalsreform basieren auf der Einschätzung von Experten, die davon ausgehen, dass es bestimmte Maßnahmen benötigt. Abgesehen davon haben alle Mitarbeiter in Natters eine Beschäftigungsgarantie. Weil wir sie brauchen und froh über qualifiziertes Personal sind. Und drittens gibt es die Überlegung, das Gebäude auch nachzunutzen. Es gibt Bedarf für eine Übergangs- oder Kurzzeitpflege. Natürlich verstehe ich die Menschen dort, die sich fragen, wie es weitergeht. Aber dafür gibt es den Dialog und Häuserrunde­n.

Platter: Es geht um das große Ganze, dass wir unser gutes Gesundheitssystem auch für die nächsten Generationen erhalten können. Wenn wir da oder dort eine Schräglage feststellen, ist es unsere Pflicht, das System durch Maßnahmen finanziell langfristig abzusichern. Weniger werden wir für das Gesundheitswesen trotzdem nicht ausgeben. Man kann zwar die Kosten bzw. die Steigerungen etwas dämpfen, aber das Doppelbudget 2020

2021 wird wieder ein deutliches Plus in diesem Bereich aufweisen.

Also gibt es bei den Eckpfeilern der Spitalsrefom keinen Verhandlungsspielraum?

Platter: Wir unterstützen LR Bernhard Tilg, er sieht die Reformgespräche als Teilhabeprozess. Jetzt wurden die Fakten auf den Tisch gelegt, danach folgen Bewertungen und weitere Gespräche. Herzugehen und zu sagen, dass alles, was derzeit diskutiert wird, sowieso zu 100 Prozent umzusetzen ist, wäre das Gegenteil von einem Teilhabeprozess. Erst nach den Abklärungen gibt es ein endgültiges Ergebnis.

Felipe: Tilg hat sich mit seinem Team entschieden, nicht vorher die politischen Parteie­n zu informieren, sondern die Betroffenen. Ich kann diese Vorgangsweise sehr gut nachvollziehen, dass er zuerst zu den Häusern gegangen ist.

Platter: Bewusst setzen wir in einem Gleichschritt die Pflegereform um, weil Gesundheit und Pflege eng miteinander verzahnt sind und ein gemeinsames Ganzes bilden. Deshalb werden wir bald das Pflegereformpaket vorstellen. Es ist ein Bündel an Maßnahmen. Man wird merken, wie eng das zusammengeführt wird. Ein wichtiger Punkt ist dabei die Finanzierung, darüber werden wir jetzt mit dem Finanzminister verhandeln.

Zurück zum großen Ganzen: Beim Wohnen und Verkehr gibt es doch unterschiedliche Positionen zwischen ÖVP und Grünen, wie es aussehen soll. Nehmen wir nur den Fernpass her, wo die ÖVP auf den Straßen- und die Grünen auf den Bahntunnel setzen.

Platter: Natürlich gibt es hier auch gegensätzliche Positionen. Was den Transitverkehr betrifft, sind wir deckungsgleich. Auch beim Fernpass stimmen wir in vielen Punkten überein. Etwa, dass die Bevölkerung entlastet werden muss, das Tonnagelimit vom 7,5 Tonnen bestehen bleibt und es für die Fernpass-Strategie ein noch effizienteres Dosiersystem benötigt. Da gehört eine Bemautung dazu und für uns als ÖVP der Fernpass- und Tschirganttunnel. Der Fernpasstunnel ist im Regierungsübereinkommen drinnen, der Tschirgant eine Angelegenheit des Bundes.

Und der von den Grünen forcierte Bahntunnel?

Platter: Wir werden ein gemeinsames Ganzes erarbeiten. Ich bekenne mich zu 100 Prozent, dass wir parallel auch eine Bahnlösung forcieren. Nur eine Bahntrasse im Inntal und über Seefeld ist zu wenig. Wir brauchen zusätzlich eine Bahnlinie, die uns langfristig Entlastung bringt. Nicht alle in meiner Partei sind dieser Meinung – ich schon.

Felipe: Die Ziele sind klar und darüber sind wir uns einig. Wir müssen etwas für die Entlastung tun und brauchen die Anbindung vom Bezirk Reutte an die Inntalfurche. Eine neue Transitroute darf es nicht geben. Dass ich lieber den Eisenbahntunnel will, daraus habe ich nie ein Geheimnis gemacht. Natürlich ist die Bauzeit länger und er kostet deutlich mehr. Aber den Kosten muss man den Nutzen gegenüberstellen. Und sich Verbündete suchen, um den Bahnausbau am Fernpass zu einem europäischen Projekt zu machen.

Ist das, was der Landeshauptmann gesagt hat, so etwas wie die goldene Brücke? Ein Bahntunnel als Langfristprojekt, um den gordischen Knoten am Fernpass zu lösen?

Platter: Ich bin nach Ingrid Felip­e der größte Verfechter eines Bahntunnels. Die Dimension der anderen Projekte ist im Vergleich dazu überschaubar. Beim Scheiteltunnel geht es um 1,4 Kilometer, aber dann hat man die ganze Verschmutzung am Fernpass weg. Auch die Bemautung lässt Verlagerungseffekte erwarten. Aber die große Linie muss ein Bahntunnel sein. Wir müssen auf die nächsten Generationen schauen. Ich selbst werde mich voll reinhauen. Im Tourismus werden wir die An- und Anreise auf Dauer ohnehin nicht nur mehr mit dem Pkw bewältigen können.

Wird der eingesetzte U-Ausschuss zur Flüchtlingsgesellschaft TSD die tägliche Regierungsarbeit beeinträchtigen und die Reformvorhaben bremsen?

Felipe: Der U-Ausschuss ist ein demokratisches Recht der Opposition. Sie hat die Aufgab­e, die Regierung zu kontrollieren. Wir haben Rede und Antwort zu stehen. Allerdings zähle ich da auf diejenigen Vertreter der Opposition, die gesagt haben, dass es ihnen nicht um ein parteipolitisches Tribunal geht. Ehrlich gesagt war ich als Regierungsmitglied und grüne Kollegin von Ex-Soziallandesrätin Christine Baur immer sehr gut informiert und sehr nahe dran. Ich kann von mir und für Baur behaupten, dass wir alle Entscheidungen nach bestem Wissen und Gewissen getroffen haben. Die zentrale Aufgabe war es, Menschen auf der Flucht eine menschenwürdige Unterkunft und Verpflegung zu bieten.

Platter: Wenn man das Buch von hinten liest, ist man immer gescheiter. Ich kann mich noch gut an 2015 erinnern. Das war eine riesige Herausforderung. Wir haben nicht gewusst, wie viele Flüchtlinge noch kommen werden. Vielleicht haben wir zu viel Vorsorge getroffen. Das ist mir aber lieber als zu wenig. Wir alle sind damit befasst gewesen, nicht nur die Soziallandesrätin Baur.

Felipe: Natürlich waren manchmal sehr rasche und engagierte Entscheidungen zu treffen. Das aufzuarbeiten passt auch. Aber: Wir konnten eine wirklich gute Flüchtlingsversorgung herstellen. Ob man manche Dinge organisatorisch anders hätte aufstellen können oder sollen – das kann man im Nachhinein anders sehen. Wenn der U-Ausschuss dazu dient, das sachlich und seriös aufzuarbeiten und Lehren daraus zu ziehen, dann ist das eine wertvolle Erkenntnis und wichtig, dass man es macht.

Platter: Man muss sich die damalige Situation in Erinnerung rufen: Angesichts des großen Flüchtlingsandrangs haben wir überlegt, sogar eine Röhre des Roppener Tunnels zu sperren, um dort zwischenzeitlich Flüchtlinge unterzubringen. Da hat ja niemand mutwillig eine Traglufthalle bestellt, damit man sich selber bereichert. Ich rate deshalb zur Sachlichkeit in beide Richtungen. Wenn die Opposition meint, dass es einen U-Ausschuss braucht, ist das in Ordnung. Das ist Demokratie und zu akzeptieren. Ich warne aber vor Gehässigkeiten, sodass man in den Landtag einen Keil treibt und die Bevölkerung sich abwendet. Man soll bestimmt, aber mit gegenseitigem Respekt diskutieren. Darauf wird es ankommen. Wenn das nur eine Schlammschlacht wird, dann werden die Leute vom U-Ausschuss bald nichts mehr wissen wollen. Das schadet der Politik und allen Parteien.

Beeinflusst die türkis-blaue Bundesregierung mit ihrem Reformtempo und strittigen Entscheidungen die Landeskoalition?

Felipe: Mich beeinflusst das schon sehr stark, indem ich noch nie so oft wie im letzten Jahr gedacht habe: Ich bin froh, dass ich in Tirol bin. Ich weiß die respektvolle und vertrauensvolle Zusammenarbeit in unserer Regierung sehr zu schätzen. Diese wertschätzende Kooperation in Tirol wird mir durch die Dynamik auf Bundesebene immer wieder stark bewusst.

Platter: Hauptansprechpartner ist für mich logischerweise Kanzler Sebastian Kurz. Das funktioniert. Wenn mir etwas nicht passt, diskutiere ich das zuerst intern. Passt es überhaupt nicht, sage ich das auch öffentlich. Gerade bei der Mindestsicherung ist man aber auf unsere Wünsche, was die Wohnkosten betrifft, wirklich zu 100 Prozent eingegangen.

Wie soll aus Ihrer Sicht zum Jahresende Ihre Bilanz-Schlagzeile lauten? Etwa „Das verflixte 7. Jahr“?

Platter: Wir werden auch im 7. Jahr nicht stolpern.

Felipe: Aus der Erfahrung gehe ich davon aus, dass wir auch im kommenden Jahr gut zusammenarbeiten werden. Wir bauen auf eine solide Basis auf und die Tiroler verlassen sich darauf, dass wir auf Kurs bleiben. Ich bin überzeugt, dass uns das gelingen wird.

Das Interview führten Peter Nindler und Manfred Mitterwachauer