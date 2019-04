Solo für Gerber, Kritik an Lohndumping

Heute Abend steigt im VP-Wirtschaftsbund die nächste Wahl. Es geht um die Obmannschaft der Innsbrucker Teilorganisatio­n. Wirtschaftslandesrätin Patrizi­a Zoller-Frischauf hatte unlängst ihren Rückzug als Obfrau angekündigt. Der Bezirksvorstand hat sich folglich für den Kühtaier Hotelier und Landtagsabgeordneten Mario Gerber als Nachfolger ausgesprochen, die TT berichtete.

Lange war aber nicht klar, ob Gerber heute nicht doch eine Gegenkandidatur hätte blühen können. Tut es aber nicht. Weil Gerber potenzielle Kandidaten hierfür flugs in sein Führungsteam geholt haben soll. Folglich scheint bereits ausgemacht, dass Franz Jirka (Spartenobmann Gewerbe und Handwerk) und Karl Ischia Gerber als stellvertretende Obmänner zur Seite stehen sollen.

Harsche Kritik hagelt es für die Praktiken in der Transportbranche: Die Tiroler SPÖ will dem Lohn- und Sozialdumping auf der Straße den Kampf ansagen. „Wir brauchen effizientere Kontrollen, eine schärfere EU-Verordnung, mehr Personal bei der Finanzpolizei, bei der Polizei und beim Arbeits­inspektorat“, fordert LA Phili­p Wohlgemuth. Es sei Aufgabe der Politik darauf zu achten, dass es ausreichend Schlaf für die Fahrer, ein Recht auf das Familienleben und dass es gleichen Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort gebe. Die Grünen wollen die Schlupflöcher in der Entsenderichtlinie stopfen und verlangen zugleich höhere Lkw-Mauten sowie ein Ende des Dieselprivilegs. „Wer auf Österreichs Straßen unterwegs ist, für den sollten auch die österreichischen Standards gelten“, so LA Michae­l Mingler. (mami, pn)