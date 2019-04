Gemeindeausgleichsfonds: Osttirol bekommt am meisten

Von Catharina Oblasser

Lienz – Regelmäßig zu Quartalsende flattert die Aufstellung des Landes über die Ausschüttungen aus dem Gemeindeausgleichsfonds (GAF) in die Medien-Redaktionen. Verschickt wird die Liste der Bedarfszuweisungen über das ÖVP-Bezirksbüro Lienz. In dieses Büro luden auch Gemeinde-Landesrat Johannes Tratter und ÖVP-Bezirksparteiobmann Bernhard Webhofer, um die aktuelle Liste zu erläutern.

So erhält der Bezirk Lienz für die ersten drei Monate 2019 knapp 2,87 Millionen Euro an Bedarfzuweisungen. Zum Vergleich: In ganz Tirol werden für diesen Zeitraum 34 Millionen Euro ausgeschüttet. In Osttirol ging der größte Brocken, nämlich 735.000 Euro, in die Sanierung von Gemeinde- und Mehrzweckhäusern – nach Amlach, Heinfels und Nikolsdorf. Für Straßen, Wege und Brücken gab es 600.000 Euro.

Der Gemeindeausgleichsfonds speist sich aus Abgabenertragsanteilen, die eigentlich den Gemeinden zustehen. Doch sie werden direkt an das Land überwiesen, um besonders bedürftige Gemeinden unterstützen zu können. Die Bedürftigkeit dürfte in Osttirol besonders hoch sein: Umgerechnet auf die Einwohnerzahl erhält der Bezirk jedes Jahr am meisten GAF-Gelder, sagt LR Tratter. Als Beispiel nennt er 2018: Von gesamt 119 Millionen Euro gingen 14 Millionen nach Osttirol.