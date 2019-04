Gesundheit unter einem Dach: Ruf nach mehr Initiative

„Mehr Initiative von allen Beteiligten, insbesondere der Ärztekammer" wünscht sich SPÖ-Klubobfrau Elisabeth Blanik, wenn es um die Umsetzung von Primärversorgungseinheiten (PVE) geht. Wie berichtet, sind sechs davon bis 2021 in Tirol geplant. Dort sollen Ärzte interdisziplinär zusammenarbeiten, entweder unter einem Dach oder vernetzt. „Das System gehört reformiert und die Spitalskosten gehören gesenkt." Blanik fordert eine Bewusstseinsbildung beim Patienten, damit der Zulauf zu den Spitalsambulanzen gebremst würde. Die Liste Fritz findet die geplanten Zentren gut, fürchtet aber, dass sie eher in der Stadt als am Land entstehen. „Es wird schwer, Kassenärzte dafür zu begeistern, zumal jetzt schon Kassenärzte fehlen", meinen die Abgeordneten Andrea Haselwanter-Schneider und Markus Sint. Beide stoßen sich an den Plänen von ÖVP-Landesrat Bernhard Tilg, die Leistungen in den Bezirksspitälern zu kürzen. „Diesen Kahlschlag können PVE nicht wettmachen." (TT)