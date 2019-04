FP-Kritik an Umgang mit Widum Lueg

Für FPÖ-Wohnbausprecherin LA Evelyn Achhorner ist der Umgang mit dem Widum Lueg exemplarisch für den Denkmalschutz in Tirol: „In den letzten Jahren wurden viele Baudenkmäler und vor allem Bauensembles zerstört. Ein Ensemble ist das Zusammenspiel von Gebäude und Natur. Darauf wird oft vergessen", erklärt sie in einer Aussendung. Gerade das Bundesdenkmalamt und viele private Bauherren würden sich mit viel Engagement um die Erhaltung historischer Kulturgüter bemühen. „Im Falle des Widums Lueg in Gries am Brenner aber leider erfolglos. Anstatt dass die Gemeinde dem Bauherrn bei der Erhaltung des unter Schutz stehenden Gebäudes hilft, wird er mit Betretungsverboten belegt, obwohl es für alle anderen Ausnahmegenehmigungen gibt." Auch das Denkmalamt dürfe nicht zum Gebäude, so Achhorner weiter. (TT)