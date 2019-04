Wohnungs-Leerstandsabgabe schlägt Wellen, Schöpf kontert

Die Prüfung sei positiv, einer Einführung stünde eigentlich nichts mehr im Wege. Für Wohnbaulandesrätin Beate Palfrader (VP) ist die Frage nach einer Wohnungs-Leerstandsabgabe nur noch eine der Höhe, die TT berichtete. Nach der Freizeitwohnsitzabgabe sei dies nur der nächste logische Schritt. Palfraders Ankündigung sorgte gestern für zahlreiche Reaktionen, quer durch alle Polit-Lager.

Applaus kommt von Seiten der SPÖ. „Es kann nicht sein, dass Menschen händeringend nach halbwegs bezahlbaren Wohnungen suchen, während eiskalte Immobilienspekulanten kostbaren Wohnraum leer stehen lassen, nur um am Ende mit dem Weiterverkauf noch mehr Gewinn zu machen“, sagt ÖGB-Vorsitzender und SP-Landtagsabgeordneter Philip Wohlgemuth. Immerhin, so SP-Klubobfrau Elisabeth Blanik, sei die Leerstandsabgabe eine seit Jahren von der SPÖ erhobene Forderung. Blanik ortet vielmehr einen VP-internen Machtkampf um das Wohnpaket: „Anders ist nicht zu erklären, weshalb verschiedene Lobbys – Palfrader auf der einen, die Wirtschaftskammer auf der anderen Seite – laufend neue Forderungen aufstellen und anderen eine Absage erteilen.“

Wenig überraschend Schützenhilfe erhält Palf­rader von AK-Präsident Erwin Zangerl. Um dem spekulativen Leerstand entgegenzuwirken, müsse eine Abgabe eingeführt werden: „Nur zu wissen, wo Wohnungen leer stehen, greift zu kurz.“

GB-Chef Philip Wohlgemuth. - ögb

Geht es nach den Grünen in Stadt wie Land, dann müsse die Abgabe auch „spürbar“ ausfallen, sagten gestern LA Michael Mingler und die Innsbrucker Gemeinderats-Klubobfrau Renate Krammer-Stark: „Wir müssen dafür sorgen, dass es nicht länger rentabel ist.“

All dem kann FP-Landes­chef Markus Abwerzger nichts abgewinnen. Keiner verzichte freiwillig auf Mieteinnahmen – wenn, dann müsse beim Mietrechtsgesetz angesetzt werden. Und die türkis-blaue Bundesregierung arbeite bereits an einer Novelle. Mit der FPÖ sei eine Leerstandsabgabe nicht machbar.

Amtsmüdigkeit“ hat SP-Chef Georg Dornauer via TT dem Gemeindeverbandspräsidenten Ernst Schöpf attestiert. Auch, was die Neuverhandlung des Sozialpaktums zwischen Gemeinden und Land und die Abschaffung der Landesumlage betrifft. Schöpf setzt nun zum Konter an. Nicht nur, dass er Dornauer vorwirft, lediglich über „Second-Hand-Informationen“ zu verfügen, so sei es stets leichter, etwas zu fordern, als zu verhandeln: „Ich kenne seit meinem politischen Dasein keine Anträge und Forderungen der Sozialdemokraten, die die öffentlichen Kassen geschont hätten.“ Eine Abschaffung der Landesumlage würde aber die Transferzahlungsverhältnisse zwischen Land und den Gemeinden gravierend berühren. (mami, TT)