Konflikt um Grundverkauf an Investor in Neu-Rum

Rum – Mit 12:7 Stimmen hat der Rumer Gemeinderat Ende März für den Verkauf von ca. 500 m² Gemeindegrund südlich der Steinbockallee in Neu-Rum gestimmt. Ein Investor plant dort ein Multifunktionsgebäude, in dem u. a. ein Rumer Betrieb eine neue Werkstatt einrichten will. Gegen den Verkauf stimmten – nach heftigen Debatten – die Grünen, vier VP-Mandatare und das Team Josef Karbon.

GR Bernhard Kirchebner (Grüne) kritisiert nicht nur, dass noch diverse Fragen rund ums Projekt offen seien – er hat gegen den Beschluss nun sogar Aufsichtsbeschwerde bei der BH eingebracht.

Zum einen sei der Verkauf erst unmittelbar vor der Sitzung auf eine „ergänzte Tagesordnung“ gesetzt worden, über die im Gemeinderat nicht explizit abgestimmt worden sei. Damit, so Kirchebner, entspreche die Vorgangsweise nicht der laut Tiroler Gemeinde­ordnung (TGO) vorgesehenen rechtzeitigen und schriftlichen Sitzungseinladung. „Die Abstimmung über den eingeschobenen Punkt hätte nur mit Zuerkennung der Dringlichkeit mittels Zwei-Drittel-Mehrheit erfolgen dürfen.“

Aus seiner Sicht hätte der Verkauf des Gemeindegrundstücks zudem – angesichts des Verkaufswerts von 175.000 Eur­o, der nicht als „geringfügig“ einzustufen sei – öffentlich ausgeschrieben werden müssen, ergänzt Kirchebner.

BM Edgar Kopp (SP und Parteifreie) weist die Kritik zurück: Es sei zwar richtig, dass der Punkt kurzfristig auf die Tagesordnung gesetzt wurde, man habe ihn aber im Infrastrukturausschuss vorbehandelt. „In Rum wird es in der Praxis so gehandhabt, dass der Bürgermeister fragt, ob jemand etwas gegen die geänderte Tagesordnung hat“, fügt Amtsleiter Klaus Kandler hinzu. „Wenn da nichts kommt – und in der Sitzung hat sich niemand ausdrücklich dagegen ausgesprochen –, ist die Änderung beschlossen.“

Den Verkauf habe man bewusst nicht öffentlich ausgeschrieben, so Kopp weiter: „Es geht hier um ein eingesessenes Rumer Unternehmen, das sich erweitern will“ – und man wolle nicht, dass gegebenenfalls ein anderer Investor das Grundstück „wegschnappt“.

Kandler verweist hier auf Para­graph 81 TGO, wonach von einer öffentlichen Ausschreibung nicht nur bei Geringfügigkeit abgesehen werden kann, sondern auch, wenn die Ausschreibung „wegen der Art des Gegenstandes nicht zweckmäßig ist“.

Letzteres treffe hier genau zu: „Wir wollen nicht Gewinn maximieren, sondern einen bestehenden Betrieb absichern und ihm die Chance geben, am Standort bleiben und ausbauen zu können.“ Daher habe man auch einen „ortsüblichen Preis zugrundegelegt“. All das werde man auch in einer Stellungnahme an die BH übermitteln, schließt Kandler – und dann deren Entscheidung abwarten. (md)