Oberstes Ziel bleibt die Sicherung des Pflegesystems

Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Das Thema Pflege holt jeden irgendwann ein. So oder so. Mit dem gestern in der Landesregierung beschlossenen, evaluierten Strukturplan Pflege 2012–2022 soll in Tirol eine flächendeckende Versorgung nicht nur ausgebaut, sondern auch für die Zukunft gewährleistet werden. Dabei geht es nicht nur um den Ausbau von Leistungen und Infrastruktur, sondern auch um Grundsätzlicheres, wie LH Günther Platter und Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg (beide VP) gestern betonten. Alle Planungen werden und müssen auf eine enge Verzahnung von Gesundheits- und Pflegeangeboten abstellen und in Folge ganzheitlich weiterentwickelt werden. Im Zentrum stehe der Patient. „Der Schulterschluss zwischen Pflege und Gesundheit ist wichtig“, sagte Tilg. Gehe es doch auch um das Thema Demenz, chronisch Kranke oder die Palliativ- und Hospizversorgung.

Eine zentrale Herausforderung für alle Systempartner ist im Pflegebereich die Personalfrage. „Diese stelle sich tagtäglich“, berichtet Gemeindeverbandspräsident Ernst Schöpf. Es droht eine Kluft zwischen Angebot und Nachfrage. Mit einem neuen Entlohnungsschema und dem einheitlichen Tarifsystem in den Heimen, welches den Mitarbeiterinnen auch mehr Zeit für die Arbeit mit den Patienten bieten soll, will das Land erste Schritte gesetzt haben. An diesen wurde aber bereits Kritik laut. Zudem gelte es, Wiedereinsteiger gezielt anzusprechen. Eine Imagekampagne soll fruchten. Was die Pflegefinanzierung betrifft, so blieb Platter vage. Man werde mit dem Bund verhandeln – Ziel sei auch hier eine langfristige Sicherung.

Die SPÖ erinnerte gestern Schwarz-Grün daran, dass der Strukturplan auf einer roten Initiative beruhe, sie fordert einen schnelleren Ausbau der Pflegeangebote. Die Liste Fritz kritisiert, dass die Überarbeitung des Strukturplans am Landtag vorbei passiert sei.