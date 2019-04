Widerstand gegen Deponie in Schwoich wächst an politischer Front

Von Jasmine Hrdina

Schwoich – Noch ist die geplante Deponie im ehemaligen Mergel-Steinbruch in Schwoich nicht genehmigt, doch das Thema wirbelt bereits ordentlich Staub auf. Wie berichtet, sollen auf vier Hektar Baurestmassen entsorgt werden – darunter auch asbesthaltige Materialien. Anrainer fürchten um ihre Gesundheit und setzen sich zur Wehr. Nun formiert sich auch an politischer Front (vorerst verbaler) Widerstand:

Es sei ein „Unding“, eine derartige Deponie in der Nähe eines Wohngebietes anzulegen, „denn es besteht ein gewisses Gefährdungspotenzial“, melden sich die beiden FPÖ-Landtagsabgeordneten Alexander Gamper und Chris­tofer Ranzmaier in einer Aussendung zu Wort. Sauer stößt Gamper auch die Kommunikation des Bürgermeisters auf – Josef Dillersberger (ÖVP) steht bekanntermaßen prinzipiell zur Deponie, teilt jedoch die Sorgen der Bewohner rund um das Thema Asbest. In einer E-Mail, die der TT vorliegt, wendet sich der Dorfchef an die Schwoicher und ersucht, „verantwortungsvoll zu handeln, sich zuerst zu informieren und kein ungeprüftes Wissen bzw. Halbwahrheiten über die sozialen Medien zu teilen“. Für Gamper ist dies „angesichts des Erntes der Lage wirklich unangebracht und eine Brüskierung der örtlichen Bevölkerung“.

Dass die Entscheidungshoheit bei Anlagen nach dem Abfallwirtschaftsgesetz nicht bei der Gemeinde liegt, ärgert LA Markus Sint. Die Liste Fritz habe bereits zwei Anträge im Landtag eingebracht, um die Bürger- und Gemeinderechte rund um Genehmigungen für Bodenaushubdeponien zu stärken, „bisher leider ohne Unterstützung der Mehrheitsparteien ÖVP und Grüne“, bemängelt Sint. Für ihn dürfe es ohne Mitspracherecht der Bürger und Kommunen keine Widmungen dieser Art mehr geben. Dies würde auch Tirols NEOS-Chef LA Dominik Oberhofer begrüßen. Das Projekt habe ein „beängstigendes Ausmaß“. Man sei besser beraten, solche Deponien „aufs ganze Land gerecht aufzuteilen und nicht alles einem kleinen Dorf“ überzustülpen.

SPÖ-Bezirksvorsitzender NR Christian Kovacevic sieht gar ein kommunikatives „Versagen beim Land“. „Gerade bei so einer sensiblen Thematik braucht es unbedingt proaktive Information und Aufklärung der betroffenen Anrainer im Vorfeld.“ Für „bedenklich“ hält der Schwoicher SPÖ-Vorsitzende Wolfgang Rieser, das geplante Unterfangen und fragt: „Wer garantiert uns, dass der asbesthaltige Beton keine Gefahr für die Gesundheit der Anrainer darstellt?“

Der grüne LA Georg Kaltschmid habe Vertrauen in das Abfallwirtschaftsgesetz. Eine Genehmigung würde demnach nur erfolgen, wenn sich das Projekt als nicht gesundheitsschädigend herausstellt. Gleichzeitig ermutigt er die Bevölkerung, unbedingt Gebrauch von ihrem Recht zu machen und bei den Behörden Stellung zu beziehen. Die Frist dafür endet am 16. April. „Dass die Bevölkerung etwas bewegen kann, hat man ja beim Stopp der Feldringer Böden gesehen“, so Kaltschmid.

LA Barbara Schwaighofer unterstützt naturgemäß ÖVP-Parteikollege BM Dillersbergers Ansinnen und plädiert ebenso an das Unternehmen, „von der Deponierung solcher – erwiesenermaßen gesundheitsgefährdender Stoffe – Abstand zu nehmen“.