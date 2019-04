Präsident soll sich für Amnestie starkmachen

Von Peter Nindler

Innsbruck, Wien – Ende des Vorjahres haben die Kinder des Südtirol-Aktivisten Heinrich Oberleitner ein Gnadengesuch an Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella gerichtet. Der 77-Jährige gehörte zur Gruppe der „Pusterer Buam“, die für Anschläge in den 1960er-Jahren in Süd­tirol verantwortlich waren. Von Schwurgerichten in Bologna und Florenz wurden der heute in Bayern beheimatete Oberleitner, Sepp Forer, Siegfried Steger und der 2006 verstorbene Heinrich Oberlechner zu lebenslanger Haft verurteilt. Sie konnten flüchten, Steger und Forer leben in Tirol.

Die Staatsanwaltschaft Bresci­a hat dem Gnaden­gesuch zugestimmt, die Entscheidung liegt jetzt beim Staatspräsidenten. Deshalb tritt nun die Führungsspitze des Südtirol-Ausschusses im Parlament mit dem Vorsitzenden Hermann Gahr (VP) sowie seinen beiden Stellvertretern Hermann Krist (SPÖ) und Werner Neubauer (FPÖ) auf den Plan, um eine generelle Amnestie für die noch lebenden Freiheitskämpfer zu fordern. In einem gemeinsamen Schreibe­n an Bundespräsiden­t Alexander Van der Bellen appellieren sie, dass er bei nächster Gelegenheit mit Sergio Mattarella bezüglich einer Amnestie der Südtiroler Freiheitskämpfer in Kontakt treten solle. „Wir wären Ihnen sehr verbunden, wenn Sie sich für eine Amnesti­e der noch lebenden Südtiroler Freiheitskämpfer einsetzten“, heißt es.

Für die drei Mandatare hat Österreich als Schutzmacht Südtirols auch die Aufgabe, sich für eine Amnestie dieser Freiheitskämpfer einzusetzen. „Die Begnadigung der Freiheitskämpfer ist seit Langem keine politische Frage mehr, sondern ein Akt der Menschlichkeit“, schreiben sie an Van der Bellen. Und weiter: In einem Europa der freien Grenzen und einem Europa, dessen Staaten sich zur Europäischen Menschenrechtskonvention bekennen, sei es mittlerweil­e nicht nachvollziehbar, dass heute noch Personen, die in den 1960er-Jahren für die Freiheit und die Autonomie Südtirols gekämpft hätten, nicht nach Italien einreisen dürfen, weil ihnen dort lange Haftstrafen drohen würden.

Vor allem die italienischen Rechtsparteien sprechen sich gegen eine Begnadigung aus.