Schwazer Grüne sagen „Pfiat di Plastik“

Von Eva-Maria Fankhauser

Schwaz – Was zu viel ist, ist zu viel. Und der Plastikmüll ist den Schwazer Grünen definitiv zu viel. Sie wollen unter dem Titel „Pfiat di Plastik“ aufzeigen, wie Plastik vermieden, ersetzt oder richtig getrennt werden kann.

Die Müllentwicklung in Schwaz zeichnet ein klares Bild. In den vergangenen 20 Jahren hat sich viel verändert. Vor allem in Sachen Leichtverpackung. Während 1998 etwa 231 Tonnen Leichtverpackungen im Müll landeten, stieg die Menge in den darauffolgenden Jahren deutlich an. Der Zenit wurde 2007 erreicht. Da landeten 644 Tonnen Leichtverpackungen im Schwazer Müll. Damals war klar: So kann es nicht weitergehen. „Wir haben dann die Müllabholung von Sammelstellen auf Hausabholung umgestellt“, sagt Umweltreferent GR Hermann Weratschnig. Und die Mengen gingen zurück. 2017 waren es rund 345 Tonnen Leichtverpackungen. „Es wurde einfach sauberer gesammelt und die Fehlwürfe verringert“, sagt er.

Obwohl mehr getrennt wird, hat sich die Menge des Restmülls innerhalb der letzten 20 Jahre kaum verändert. 1998 fielen 1162 Tonnen Restmüll in Schwaz an. 2017 waren es 1182 Tonnen. Zwar sei die Schwazer Bevölkerung stark gewachsen, aber man finde auch weniger Wertstoffe im Restmüll. Auch das Altpapier ist angestiegen: von 835 Tonnen vor 20 Jahren auf 1194 Tonnen. „Das hat sicher mit mehr Werbung in den Postkastln zu tun“, sagt Weratschnig.

Was kann man tun, um den Plastikmüll zu verringern? Laut den Schwazer Grünen ist es wichtig, sortenrein zu trenne­n und mehr Bewusstseinsbildung zu schaffen. Zude­m gebe es auch Mehrwegtaschen des Stadtmarketings, um die Plastiksackerln aus der Innenstadt zu verbannen. „Wir planen auch ein Projekt mit der ATM (Abfallwirtschaft Tirol Mitte), damit weniger Plastik in den Bio­abfall gelangt. Das ist ein riesige­s Problem“, sagt Weratsch­nig.

Für StR Viktoria Gruber liegt die Verantwortung bei den Produzenten und der EU. „Teils kommt der Konsument im Geschäft gar nicht aus, wenn alles in Plastik verpackt ist“, sagt sie. Manchmal müsse man im Kleinen etwas tun. Daher verteilen die Schwazer Grünen nun Stofftaschen und Beutel für Obst und Gemüse. „Wir möchten den Leuten die Möglichkeit geben, dass sie nicht das verpackte Obst und Gemüse kaufen müssen, sondern es so im Stoffsackerl mitnehmen können“, sagt GR Tarik Özbek. Es solle ein Wachrütteln in der Bevölkerung passieren, man versuche den Widerstand gegen die Produzenten zu erhöhen. „Immerhin verbraucht jeder Tiroler pro Jahr 32 kg Plastik und 60 % des Plastikmülls wird nur einmal verwendet“, sagt Gruber.

Es werde immer Bereiche geben, wo Plastik nicht zu ersetzen sei, aber sie wollen dort aufmerksam machen, wo es für jeden Einzelnen möglich ist, Plastik zu vermeiden.

Auch in Sachen Fest-Kultur wollen sie sich weiter für plastik­freie Möglichkeiten einsetzen. Auch wenn die Mehrwegbecher-Aktion beim Schwazer Stadtfest eingestellt wurde. Der Aufwand für die Reinigung war zu groß für die Vereine. Man wolle nun aber eine regionale Lösung über das Regionalmanagement suchen oder attraktive Angebote über Tiroler Verleih-Anbieter schaffen. Die Grünen sind sich einig, dass die Bereitschaft zur Förderung seitens der Stadtgemeinde gegeben ist.