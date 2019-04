Anzeigen gegen Bürgermeister Schöpf: Drunter und Drüber in Sölden

Sölden – Es geht wieder einmal drunter und drüber in der Gemeinde Sölden. Zum einen führte eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft mit sieben „Tatsachenkomplexen“ zur Einvernahme von BM Ernst Schöpf durch die Behörden – und sorgte somit für lautstarke Auseinandersetzungen bei der letzten Gemeinderatssitzung. Drunter – nämlich in einer Unterflurtrasse unter der Dorfdurchfahrt – geht es dagegen nach den Vorstellungen der FP-Gemeinderatsfraktion in Sachen Umfahrung. Und drüber – nämlich am Rettenbachferner hoch über Sölden – findet heute Abend einmal mehr das Gletscherspektakel „Hannibal“ statt.

„Der Brugger hat mich angezeigt“, meint Dorfchef Schöpf auf Nachfrage der TT bezüglich der Gemeinderatssitzung vom Dienstagabend. Sieben Punkte würden die Vorwürfe umfassen: „Aus meiner Sicht sind das Verleumdungen vom Stammtisch in Schriftform“, so Schöpf. Er sei von der Polizei dazu „gründlich befragt“ worden – es gehe von „der Schneeräumung bis zur Mülldeponie“. Und der Bürgermeister meint weiter, er arbeite „sicher nicht zum Schaden der Gemeinde, bin ganz sicher kein Falott“. GV Stefan Brugger (Gemeinsam für Sölden) weist den Vorwurf, er hätte Schöpf angezeigt, entschieden zurück. Dass er die Sachverhaltsdarstellung inklusive „30 Beweisgrundlagen“ geschickt habe, bestreitet er nicht. Aber er habe Schöpf „nicht angezeigt“, sondern nur um die Überprüfung gebeten. Inhaltlich will er das nicht kommentieren.

Unterdessen bringen die Sölder Blauen eine neue Variante einer Verkehrslösung ins Spiel: GR Giovanni Grüner, Ersatz-GR Pirmin Gstrein und GR Thomas Grüner betonen, dass für die derzeit angestrebte Ostvariante keine Unterschriften der über 40 Grundeigentümer vorliegen. Sie plädieren für die Vision des Architekten Tobias Schöpf, der eine zweistöckige Unterflurtrasse unter der Dorfdurchfahrt vorschlägt. Dieses „Schlitzwandverfahren“ habe sich im urbanen Raum bewährt und sei günstiger als ein bergmännischer Tunnelbau. Die Variante wäre 1,6 km lang, hätte eine Mittelausfahrt und könnte im dritten Geschoß frei zugängliche Leitungen beherbergen. Außerdem habe man mit weniger Grundeigentümern zu tun und das Ruhegebiet bliebe unberührt. BM Schöpf verweist hingegen auf die aktuelle Ostspange. (pascal)