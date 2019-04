Runder Tisch zur Verkehrsproblematik im Raum Kufstein

Kufstein – Politiker und Experten versammelten sich gestern auf Einladung der Nationalratsabgeordneten Carmen Schimanek (FPÖ) und Josef Lettenbichler (ÖVP) an einem Tisch, um das ewig­e Thema der Verkehrsbelastung im Großraum Kufstein/Untere Schranne erneut zu diskutieren.

Neben den Bürgermeistern der Gemeinden im Umfeld nahmen auch Entscheidungsträger der Polizei, der Behörden, der Asfinag und des Verkehrsministeriums (Sektionschef Christian Weissenburger) daran teil.

„Das erste Treffen diente in erster Linie der Vernetzung aller Personen und als Grundlage für weitere Schritte, die nun unternommen werden. Es ist wichtig, dass die Lösungswege jetzt in breiter Runde diskutiert wurden, da dies in solchem Rahmen bisher noch nicht passiert ist“, ziehen Schimanek und Lettenbichler eine positive Bilanz.

Nun wolle man an konkreten Lösungsvorschlägen arbeiten, etwa an Abfahrverboten von der Autobahn im Bereich Kufstein-Langkampfe­n. „Für alle Beteiligten ist klar, dass viele verschiedene Einzelmaßnahmen gesetzt werden müssen, da es keine Patentlösung gibt und die Bearbeitung des Themas das Bohren harter Bretter bedeutet“, so die beiden. (TT)