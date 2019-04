Bertel verlässt Kommunalpolitik

Schluss und vorbei: Der Kundler Gemeinderat Stephan Bertel verlässt das kommunalpolitische Gremium. „Wer zwei Hasen jagt, lässt einen zurück und verliert den anderen", meinte Bertel am Donnerstagabend im Rahmen der Sportlerehrung der Gemeinde. Seine Funktion im Vorstand der Arbeiterkammer und als Chef der Sozialdemokratischen Gewerkschafter (FSG Tirol) fordere ihn zu sehr. „Schweren Herzens" beschloss er laut eigenen Worten nun, seine Posten als Gemeinderat und Sportreferent in Kundl niederzulegen. „Ich habe festgestellt, dass man all diese Funktionen nur gut ausüben kann, wenn man viel Zeit investiert und mit vollem Einsatz dabei ist." Weil er bei der Europa-Wahl am 26. Mai als Sprengelleiter zuständig ist, werde er aber noch bis zum 1. Juni als Gemeinderat im Amt bleiben. Besonders stolz ist der scheidende Sportreferent auf die Rote-Nasen-Läufe, die in seiner Amtszeit in Kundl von Jahr zu Jahr gewachsen sind. Unter den 16 in ganz Österreich durchgeführten Läufen sei Kundl teilnehmermäßig immer unter den Top fünf. „Mein Ziel wäre immer gewesen, den zweiten Platz zu belegen und Wien herauszufordern", meinte Bertel und fügte hinzu, dass dies vielleicht irgendwann einmal so weit sein könnte. (fh, TT)