L76-Galerie soll bis Herbst genehmigungsreif sein

Von Helmut Wenzel

Landeck, Fließ – Mit Nachdruck hatte der Zammer SP-Landtagsabgeordnete Benedikt Lentsch „umfassende Aufklärung“ zum angekündigten Projekt „Schlossgalerie“ südlich von Landeck verlangt. Nach neuerlichen Steinschlägen und Hangrutschungen auf die L76 in diesem Jahr richtete er kürzlich eine Anfrage an Straßenreferent LHStv. Josef Geisler. „Die Anfrage dürfte die ÖVP einigermaßen wachgerüttelt haben. Die Antworten folgten schneller als in solchen Fällen üblich“, stellte Lentsch fest und verspricht: „Wir bleiben weiter an der Sache dran.“

Einen Termin, bis wann die Bauarbeiten zur Errichtung der 700 Meter langen Schlossgalerie beginnen, nennt Geisler noch nicht. „Nach derzeitiger Einschätzung kann damit gerechnet werden, dass die straßenrechtlichen Einreichunterlagen im Herbst 2019 vorliegen und darauf aufbauend die Behördenverfahren abgewickelt werden können“, teilte Geisler in der Anfragebeantwortung mit.

Er gehe davon aus, dass das Behördenverfahren „nicht allzu lange“ dauert, sagte Christian Molzer, Leiter der Abteilung Verkehr und Straße, am Freitag auf TT-Anfrage. Ein UVP-Verfahren (UVP steht für Umweltverträglichkeitsprüfung) sei nicht erforderlich, sehr wohl aber straßen-, wasser- und naturschutzrechtliche Verfahren. Nach dem Berechnungsschlüssel des Landes – 16.000 Euro pro Laufmeter Galerie – würde die Schlossgalerie 11,2 Mio. Euro verschlingen. Möglicherweise fallen zusätzliche Kosten wegen schwieriger Rahmenbedingungen an, heißt es aus Expertenkreisen. In der Bauphase soll eine Ampelregelung anstatt einer Totalsperre eingerichtet werden.

„Vertiefte Planungen haben gezeigt, dass die Errichtung einer 700-Meter-Galerie am zweckmäßigsten sein wird“, erklärt LHStv. Geisler im Antwortschreiben. Und: „Die Planungen für dieses Bauwerk laufen auf Hochtouren. Die Baugrunderkundungen bzw. Probebohrungen konnten bereits abgeschlossen werden.“

Die L76 bleibt auch vor dem Galeriebau eine teure Straße: Für 2018/19 hat das Land laut Geisler ein Investitionspaket mit 1,3 Mio. Euro geschnürt. Das größte Detailprojekt (2018 realisiert) kostete 257.000 Euro. Nach einem Bergsturz unweit der Gerberbrücke sowie am überhängenden Felsen waren u.a. Sprengungen, eine Hochleistungsvernetzung und Einzelblocksicherung nötig. Die Probebohrungen sind mit 68.000 Euro aufgelistet. Der Erdrutsch vom 10. Februar bei Fließ/Urgen verschlang 175.000 Euro.