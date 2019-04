Widerstand gegen sozialen Wohnbau in Igls wächst

Von Denise Daum

Igls – Ein Deal zwischen der Agrargemeinschaft Igls und der Innsbrucker Immobiliengesellschaft (IIG) soll schon bald leistbares Wohnen in Igls ermöglichen. Wie berichtet, plant die IIG hinter den bestehenden Siedlungen Bichl 1 und 2 auf 7000 Quadratmetern 50 Wohnungen – 65 Prozent davon Stadtwohnungen, 35 Prozent als leistbare Eigentumswohnungen für Igler.

Seit Bekanntwerden dieser Pläne rumort es allerdings in Igls. Nach Kritik von FPÖ-Stadtparteiobmann Rudi Federspiel begehren nun auch Anrainer sowie der Verein menschengerechtes Wohnen in Igls auf. Dessen Obmann Markus Zettinig fordert die Stadt auf, vor dem Bau der Siedlung erst einmal eine Verkehrslösung auf den Tisch zu legen. Schon jetzt sei Igls am Rande des Verkehrskollapses. Generell hält er den Standort Am Bichl nicht geeignet für weiteren Wohnbau. „Im Ullwald mit so einer hohen Dichte zu bauen, ist Wahnsinn“, ärgert sich Zettinig.

Unterstützung bekommt er unter anderem von Herwig Drexel, langjähriges Mitglied im vorhergehenden Unterausschuss. „Der Standort Bichl wurde früher stets abgelehnt“, betont Drexel. Gegen sozialen Wohnbau habe man nichts, aber es gebe geeignetere Standorte wie beispielsweise am Gletscherblickweg.

Der aktuelle Stadtteilausschuss hat dem Standort zugestimmt, „aber nur, weil für die Stadt kein anderer Grund in Frage kommt. Uns wurde gesagt, entweder dort oder gar nicht“, wie die Vorsitzende Maria Zimak erklärt. Sie sei ebenfalls hinsichtlich der verkehrstechnischen Anbindung skeptisch.

Für Bürgermeister Georg Willi stellt sich die Standortfrage zum geplanten sozialen Wohnbau „eigentlich“ nicht mehr. „Am Bichl 3 war schon vor meiner Zeit im örtlichen Raumordnungskonzept.“ Man finde freilich immer Argumente für und gegen einen Ort. „Wenn uns wer einen besseren Standort zu denselben Konditionen gibt, reden wir noch einmal“, sagt Willi.

Hinsichtlich Verkehr verweist der Bürgermeister auf das „hervorragende Öffi-Angebot in Igls“. Zudem werde an dem Stundentakt der Linie 6 und einer Radwegstrecke gearbeitet.

Abschließend bittet Bürgermeister Georg Willi die Igler um Verständnis, „dass auch andere schön wohnen wollen“. Das könne man niemandem wegen eines befürchteten Verkehrsproblems verwehren.