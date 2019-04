„Stadtrecht neu“ löst in Innsbrucker Gemeinderat Wirbel aus

Innsbruck – Die angekündigte Novellierung des Innsbrucker Stadtrechts (die TT berichtete) löste gestern die erwartet massiven Reaktionen aus: So bringt die geplante 4%-Hürde für Gemeinderatswahlen naturgemäß vor allem die Ein-Mann-Fraktionen in Rage.

Die Barriere werde nur deshalb eingeführt, „weil der Stadtregierung auch die kleinen Fraktionen durch kritische Oppositionsarbeit unbequem werden“, meint GR Gerald Depaoli (Gerechtes Innsbruck): Er selbst habe aber „keine Angst vor der 4%-Hürde – da sollte sich z. B. eher die SPÖ fürchten“.

„Die Stadtregierung will an die 10.000 Menschen ihrer Stimme berauben“, ärgert sich GR Mesut Onay (ALI). „Vielfalt und Kontrolle scheinen im Gemeinderat nicht mehr erwünscht.“ Außer Wien gebe es in Österreich keine Stadt, die eine solche Hürde hat.

Besonders harte Worte findet die Liste Fritz: Jeder Punkt der geplanten Reform sei „eine bodenlose Sauerei“, so GR Tom Mayer und LA Andrea Haselwanter-Schneider. BM Georg Willi (Grüne) habe seine Versprechen „über Bord geworfen“. Die Stadtteilausschüsse aufzulösen und das Quorum für Bürgerinitiativen zu erhöhen, „heißt, die demokratische Teilhabe mit Füßen zu treten“. Der aktuelle Gemeinderat sei nicht „zerfranst“, sondern „bunt“. „Interessant, aber nicht überraschend“ sei, dass das Listenkoppeln beibehalten werden soll – profitiere davon doch eine ÖVP-Organisation, der Seniorenbund.

Die NEOS hingegen befürworten die 4%-Hürde – die sie bei der letzten Wahl auch geschafft hätten. „Für die politische Arbeit ist es ein großer Vorteil, mindestens zu zweit zu sein“, meint GR Julia Seidl, „als Ein-Mann-Fraktion bringt man kaum etwas weiter“.

Die geplante „Petition neu“, die Bürgeranliegen ab ca. 600 Unterstützern als Antrag in den Gemeinderat bringen soll, sieht Seidl als „guten Weg, sich zu beteiligen“, der „nicht an starre Stadtteilgrenzen gebunden“ sei. Die NEOS schlagen aber vor, die Stadtteilausschüsse durch regelmäßige „Bürgerräte“ zu ersetzen, die Anliegen – auch stadtteilübergreifend – in den Gemeinderat einbringen könnten.

In Igls und Vill stößt die geplante Abschaffung der bestehenden Stadtteilausschüsse jedenfalls auf massive Kritik. „Wir haben alle nichts davon gewusst“, sagt Maria Zimak, Vorsitzende des Unterausschusses Igls. Derzeit treffe man sich zweimal jährlich zu öffentlichen Stadtteilausschusssitzungen, „bei denen alle Bürger mitreden können“. Petitionen und Unterschriftenlisten seien hierfür keinesfalls ein gleichwertiger Ersatz. Das Ganze als „demokratiepolitischen Meilenstein“ zu präsentieren, sei absurd.

Klaus Jennewein, Vorsitzender des Unterausschusses Vill, fände eine Abschaffung „ewig schade“. Es spreche nichts gegen Petitionsmöglichkeiten, aber ein Stadtteilausschuss als laufendes Gremium für die Dorfentwicklung sei „ein völlig anderes Beteiligungsins-trument“. Hinzu komme, dass Vill nur rund 600 Einwohner und ca. 440 Wahlberechtigte habe – „wir würden allein nicht einmal das Quorum für eine Petition schaffen“. (md)